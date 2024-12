花冷え。がカヤックアキバスタジオの世界観IP「√EDEN(ルートエデン)」とのタイアップにより3DCGアニメーションで制作された「O・TA・KUラブリー伝説」の新バージョン・ミュージック・ビデオを公開した。「√EDEN」は、多次元的な世界観を基盤とした新しいIPプロジェクトで、ゲームやアニメ、グッズなど幅広いメディアで展開可能なコンセプトを舞台に、花冷え。が新たな映像表現に挑戦したというもの。

EP「ぶっちぎり東京」



2024年12月4日(水)発売!【初回生産限定盤】ESCL-6033〜4¥5,000(tax in)【通常盤】ESCL-6035 ¥2,000(tax in)CD SHOP https://erj.lnk.to/SM5nDFDL&STREAMING https://hanabie.lnk.to/BucchigiriTokyo1 ぶっちぎり東京2 メタ盛るフォーゼ!3 O・TA・KU ラブリー伝説4 GAMBLER5 いとをかし My Type6 ボーナス☆ぎるてぃたいむBD -初回生産限定盤付属Blu-ray収録-花冷え。Pre.「春の大解放祭 2024」・NEET GAME・SUNRISE 味噌SOUP・我甘党・今年こそギャル〜初夏ver.〜・Warning!!・O•TA•KUラブリー伝説・GIRL's TALK・令和マッチング世代・TOUSOU・お先に失礼します。・Today's Good Day & So Epic・Want to TIE-UP