³ÑÅÄÍµµ£¡¢ÆÍÇ¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿ÂçÊª¤Ë¡ÖOH MY GOD¡×¡¡Æ´¤ì¤Î¿ÍÊª¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¶½Ê³¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×
ÇÐÍ¥¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤ÈºÆ²ñ
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎF1¤Ï2024Ç¯¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¡¢F1»²Àï4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡ÊRB¡Ë¤Ï30¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°12°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£RB¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³ÑÅÄ¤¬Æ´¤ì¤ÎÄ¶ÂçÊª¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£¡ÖOH MY GOD¡×¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡×¤È´¿´î¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î°ìËë¡£¤Õ¤È´é¤ò¤¢¤²¤¿³ÑÅÄ¤«¤é¡ÖOH MY GOD¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ´¤ì¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÎ´´¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ê¢¶Ú¤ò¿ô²ó¤¹¤ë¤«¤¤¡£¤½¤ì¤ÈµÕÎ©¤Á¤Ê¤ó¤«¤â¤Í¡×¤È¤Õ¤¶¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤Ë¡¢´¶·ã¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Î³ÑÅÄ¤Ï¡Ö²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ä´»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢°®¼ê¤òµá¤á¡¢¥Ï¥°¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡Ö¥Ó¥¶¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×RB¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë²ñ¤¨¤¿¡Ä¡Ä¥æ¥¦¥¤¬¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¡£°ÊÁ°¤«¤é¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄ¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´¶Æ°¤Î½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¥µ¥×¥é¥¤¥ººÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢³ÑÅÄ¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¼ó¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤Ë¤«¤«¤ëÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£¥¹¥Æ¥¤¥µ¥à¤¬¡Ö²¶¤Ï²¿ÅÙ¤â¼ó¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤à¤ÁÂÇ¤Á¾É¤Ê¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥ó¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¤Ê¤´¤ä¤«¥à¡¼¥É¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖºÆ²ñ¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¡Ä¡Ä¡×¤È¼Â´¶¤ò¤³¤á¤Æ²óÅú¡£ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿Æ´¤ì¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢°ì¥Õ¥¡¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë