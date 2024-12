ポケモンが配信しているスマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep』と、長野県にある「鹿島槍スキー場」のコラボイベントを開催!

雪山でしか体験できない特別な空間で楽しめる「鹿島槍スキー場×『Pokémon Sleep』冬の睡眠リサーチイベント」が実施されます☆

鹿島槍スキー場×『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』冬の睡眠リサーチイベント

営業期間:2024年12月14日(土)〜2025年3月25日(日)※予定

営業時間:8:00〜17:00

営業場所:鹿島槍スキー場 中央ゲレンデ

朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』と鹿島槍スキー場がコラボレーションした冬の睡眠リサーチイベントを開催!

雪山にカビゴンが出現する「カビゴンおやすみドーム」のほか、ポケモンたちの寝顔を探す「寝顔フォトラリー」が開催されます。

雪山でしか体験できない『Pokémon Sleep』の世界観が雪山で体験できるスペシャル企画です☆

カビゴンおやすみドーム

スキー場内に、透明なドームテントが登場します。

ドームテントのなかを覗くと、そこにはすやすやと眠っているカビゴンが!

さらに、ドームの中に入り、カビゴンと一緒に寝転んで写真が撮れるチャンスもあります。

※「カビゴンおやすみドーム」での撮影は時間制での開催予定のため、詳細はスキー場受付まで問合せください

寝顔フォトラリー

スキー場内に登場するポケモンたちの寝顔を探す「寝顔フォトラリー」を実施。

スキー場の所々で、ポケモンたちの寝顔が目撃されています。

目撃情報をもとにポケモンたちの寝顔を見つけてください。

7種類以上のポケモンの寝顔をリサーチできた方には、オリジナルステッカーがプレゼントされます。

『Pokémon Sleep』の世界観を雪山にて再現したフォトラリーは、大人からお子様まで楽しめること間違いなし☆

家族やお友だち、パートナーと、ウィンタースポーツを楽しみながら、ポケモンたちの寝顔をリサーチするイベントです。

『Pokémon Sleep』ゲーム内にてアローラロコンが登場する「ホリデー2024イベント」を開催

イベント開始日:2024年12月23日(月)

『Pokémon Sleep』ゲーム内にて「ホリデー2024イベント」を開催。

イベントには、アローラロコンがはじめて登場します!

初登場を記念して、アローラロコンとの出会いを描いたプロモーション映像が、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

※「ホリデー2024イベント」の詳細は、『Pokémon Sleep』公式サイト、またはゲーム内お知らせから確認ください

カビゴンのドームテントやポケモンたちの寝顔を探すフォトラリーが開催されるコラボイベント。

鹿島槍スキー場にて2024年12月14日より開催される『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』冬の睡眠リサーチイベントの紹介でした☆

