スキンケアブランド｢タッチャ｣のキッス リップマスクがリニューアル♡

サンフランシスコ発、MADE IN JAPANのスキンケアブランド「タッチャ」のベストセラー「キッス リップマスク」のパッケージが新たにリニューアルをして生まれ変わりました。大好評のクリームのパッケージと同じように、持ち運びに便利な仕様を採用し、フタには小さじを収納ができるタッチャのシグネチャーデザインにアップデート。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

タッチャ キッス リップマスク

価格:3,630円(税込)

乾きを感じさせないぷるんとしたコンディションへ導く唇用のマスク。

をベースに、桃の種から抽出されたトウニンエキスと椿油をぜいたくに配合。

濃密なのにべたつかず、とろけるようなテクスチャーで唇をふっくら・なめらかな印象に。

就寝前にたっぷりと塗ってナイトケアとしてはもちろん、日中の乾きを感じたタイミングや、リップメイクの下地としても使用できます。

【MEDULLA】至高の輝きを放つ髪へ♡ヘアオイルがフルリニューアルして新登場

タッチャ KI リップ マスク n

KEY INGREDIENTS | タッチャ研究所が着目した成分

< HADASEI-3>

秋田米に宇治の茶、沖縄の海藻を主成分に、約300種類から選び抜いた酵母とともに 2度の発酵プロセスを経て完成させた、独自の発酵液成分。

うるおいのヴェールでなめらかに整えます。

トウニンエキス

桃の種から抽出された天然由来成分。

古来桃の種を刻み、油と混ぜて唇の乾燥や荒れを防止できたとされる、伝承美容からインスピレーションを得ました。

乾燥や荒れを穏やかにケア。

椿油

ビタミンA、B、D、Eにオメガ3、6、9、オレイン酸を豊富に含む、酸化がしにくいオイルで、高い保湿力で知られています。

伊豆大島産の椿油を配合。

HOW TO USE | 使用方法

メイクを落とした唇に、パール粒大のクリームをたっぷりとなじませ、やさしくマッサージをしてください。

就寝前に使用すると、翌朝はふっくらした唇に。洗い流す必要はありません。

感想が気になるこれからの季節のリップケア

今回は「タッチャ」から展開される『タッチャ キッス リップマスク』について紹介しました。

パッケージがより使いやすくリニューアルをしたリップマスクは、乾燥が特に気になるこれからの季節にぴったりのアイテムです。

自分用としてはもちろん、大切な方への贈り物としていかがでしょうか♪

ぜひ、この機会にチェックしてみてください。