´öÅÄ¤ê¤é¡¢¿·¶Ê¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤¬¡¢2025Ç¯1·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¡È¾®Àâ¤ò²»³Ú¤Ë¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÉYOASOBI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëikura¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë´öÅÄ¤ê¤é¤¬¡¢2025Ç¯1·î10Æü(¶â)¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£´öÅÄ¤ê¤é¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎTV¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Ã´Åö¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Ï¡¢¸åµÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÆÇ¸«Ìò¡×¤Î¾¯½÷¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3,800ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡£2023Ç¯10·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤ÎÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤Ï»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢TVer¥¢¥ï¡¼¥É2023ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åµÜ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¤½¤³¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÍî¤È¤·¤³¤ó¤À¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤ë¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¼ç¿Í¸ø¡¦ÇÇ¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤È½Å¤Í¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿²Î»ì¤È¡¢À¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºÇ¿·PV¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã´öÅÄ¤ê¤é¥³¥á¥ó¥È¡ä
Âè1´ü¤ÎÈ¿¶Á¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Âè2´ü¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¡¢Êª¸ì¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¤ò³Ú¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤ÁÀ©ºî¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÉ´²ÖåçÍð¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÇÇ¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤µ¤ä¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÊÉôÊ¬¤È¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¸åµÜ¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¡¢¤½¤³¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò³Ú¶Ê¤Î¥µ¥¦¥ó¥É´¶¤ä¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½ÁÛ¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢À¤³¦¤ä·Ê¿§¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÇÇ¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ»í¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºîÉÊÀ¤³¦¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºîÉÊ¤È¶¦¤Ë³Ú¶Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
´öÅÄ¤ê¤é
¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§´öÅÄ¤ê¤é¡¡ÊÔ¶Ê¡§KOHD
¥ê¥ê¡¼¥¹ÆüÌ¤Äê
¡üºîÉÊ³µÍ×
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè2´ü
2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷³«»Ï
Ëè½µ¶âÍË¤è¤ë11¡§00¤è¤ê ¡Ú½é²óÊüÁ÷¤Ï¤è¤ë11:40¤«¤é¡Û
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡ÖFRIDAY ANIME NIGHT¡Ê¥Õ¥é¥¢¥Ë¡Ë¡×¤Ë¤ÆÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷¡ª
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¡ª
¡öÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
BSÆü¥Æ¥ì¡¡1·î11Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË22»þ30Ê¬¡Á
AT-X¡¡1·î11Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË21»þ00Ê¬¡Á
¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§1·î14Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µ²ÐÍË4»þ30Ê¬¡Á
1·î18Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË6»þ00Ê¬¡Á
±Ç²è¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëNECO¡¡1·î19Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË24»þ00Ê¬¡Á
¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¡2·î1Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÅÚÍË21»þ30Ê¬¡Á
¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷¡§2·î2Æü¤è¤ê¡¡Ëè½µÆüÍË 9»þ00Ê¬¡Á
ÇÛ¿®¾ðÊó
SVOD¡Ê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡Ë
ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à
Amazon Prime Video
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video
DMM TV
FOD
Hulu
J:COM STREAM
Lemino
milplus
NETFLIX
TELASA
TELASA¡ÊPonta¥Ñ¥¹¡Ë
U-NEXT
WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¥¢¥Ë¥áÊüÂê
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
AVOD¡¦FVOD¡ÊºÇ¿·ÏÃ´ü´Ö¸ÂÄê¡¡ÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë
ABEMA
Lemino
TVer
Æü¥Æ¥ìTADA
TVOD
Amazon Prime Video
Google TV
HAPPY!Æ°²è
J:COM STREAM
milplus
music.jp
Rakuten¡¡TV
TELASA
VIDEX
¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¡¼¥¬
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¥Ó¥Ç¥ª¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥ëPlus
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§Æü¸þ²Æ¡Ê¥Ò¡¼¥í¡¼Ê¸¸Ë¡¿¥¤¥Þ¥¸¥«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹´©¡Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§¤·¤Î¤È¤¦¤³
Áí´ÆÆÄ¡¦¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ä¹¾ÂÈÏÍµ
´ÆÆÄ¡§É®ºäÌÀµ¬
Éû´ÆÆÄ¡§ÃæÀî ¹Ò
µÓËÜ¡§³Á¸¶Í¥»Ò¡¦ÀéÍÕÈþÎë¡¦¾®Àî¤Ò¤È¤ß
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÃ«Í§µª»Ò
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¹âÈø¹î¸Ê¡ÊARED¡Ë
¿§ºÌÀß·×¡§ÁêÅÄÈþÎ¤
CGI¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§±Ê°æ Í
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚËãÍ½¡ÊT2 studio¡Ë
ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¤Ï¤¿ ¤·¤ç¤¦Æó¡Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥Á¡¼¥à¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ë
²»³Ú¡§¿ÀÁ° ¶Ç¡¦Kevin Penkin¡¦²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§TOHO animation STUDIO¡ßOLM
À½ºî¡§¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ÇÇ¡¿ÍªÌÚÊË
¿Ñ»á¡¿ÂçÄÍ¹ä±û
¹â½ç¡¿¾®À¾¹î¹¬
¶ÌÍÕÈÞ¡¿¼ïºêÆØÈþ
Íü²ÖÈÞ¡¿ÀÐÀîÍ³°Í
Î¤¼ùÈÞ¡¿ÌÚÌîÆüºÚ
¾®Íö¡¿µ×ÌîÈþºé
»Ò¿é¡¿À¥¸ÍËãº»Èþ
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¿ÅçËÜ¿ÜÈþ
¼çÂê²Î
OP¥Æ¡¼¥Þ¡§´öÅÄ¤ê¤é¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kusuriyanohitorigoto.jp/
´öÅÄ¤ê¤éTwitter
https://twitter.com/ikutalilas