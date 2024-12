4人組ガールズラウドロックバンド花冷え。が、カヤックアキバスタジオの世界観IP「√EDEN(ルートエデン)」とのタイアップにより3DCGアニメーションで制作された「O・TA・KUラブリー伝説」の新バージョンMVを公開した。関連記事: 花冷え。が語る、突然変異型メタルコアの裏側、「やったるぞ!」精神 「√EDEN」は、カヤックアキバスタジオが生み出した多次元的な世界観を基盤とした新しいIPプロジェクトで、ゲームやアニメ、グッズなど幅広いメディアで展開可能なこの独自のコンセプトを舞台に、今回花冷え。が新たな映像表現に挑戦している。

MVでは花冷え。のメンバーが初めてモーションキャプチャーに挑み、ソニーのモバイルモーションキャプチャー「mocopi」と、カヤックアキバスタジオ独自のバーチャルカメラ技術「ジャンヌ・ダルク」を組み合わせることで、彼女たちのリアルな動きが仮想空間にダイナミックに再現されており、ライブシーンや格闘シーン、カーチェイスといった迫力満点の映像が完成。さらに新進気鋭のデジタルイラストレーターであるハラタダシ氏が描き下ろしたメンバーのイラストをMV内でキャラクター化することにより、多次元的な世界観を彩り、エネルギッシュな楽曲「O・TA・KU ラブリー伝説」と、マルチバースの壮大な世界が融合し、これまでにないMVに仕上がっている。■花冷え。コメント花冷え。そして「O・TA・KUラブリー伝説」を起用していただき、ありがとうございます! 初めてモーションキャプチャー撮影に挑んだのですが、ここまで細かく動きを再現できる技術にとても感動しました!バーチャル空間へ入っていく世界観が、O・TA・KUラブリー伝説にとても合っていて、映像の雰囲気と花冷え。の楽曲の相性バッチリな素敵な作品になっていると思います。この作品をきっかけに√EDEN、そして花冷え。に興味を持って頂けたら嬉しいです。■メンバーのお気に入りシーンユキナ:私の大好きなマルチバースの世界観で色んな花冷え。が見れちゃいます!お気に入りは私がゾンビになってる所です!他にもメンバーの個性豊かな素の動きが再現されていて見どころ盛りだくさん!実際に、ライブと同じ動きもしているので細かく見てみてね!マツリ:私のお気に入りは、モンスターからみんなで逃げるシーンです!ゲーム好きな私には堪らない世界観…!!花冷え。メンバーが本当にその世界にいるようなシーンが沢山出てきます。ゲームやアニメが好きな私たちにとっては勿論、沢山の方が楽しめる最高の映像となっておりますので、隅々まで楽しんでいただければ嬉しいです!!ヘッツ:私のお気に入りは、迷宮のシーンで宝箱を見つけたと思ったら頭から食べられてしまう所の動きが面白くてとても好きです!あとは、私の衣装に付いているぬいぐるみが少女アニメとかに出てくる、花冷え。のお助けマスコットキャラ的な存在になっている所も凝っていて推せます!チカ:私が恋愛シミュレーションゲーム風になって出てくるシーンがお気に入りです!本当にリアルなゲームのようになっていて、そこにまさかの自分がいるのが不思議な感覚で面白かったです!他のメンバーバージョンも見てみたくなっちゃいました!<リリース情報>花冷え。EP『ぶっちぎり東京』2024年12月4日(水)リリース【初回生産限定盤】ESCL-6033~4 ¥5000(tax in)【通常盤】ESCL-6035 ¥2000(tax in)CD SHOPhttps://erj.lnk.to/SM5nDFDL&STREAMING:https://hanabie.lnk.to/BucchigiriTokyo≪CD≫1. ぶっちぎり東京2. メタ盛るフォーゼ!3. O・TA・KU ラブリー伝説4. GAMBLER5. いとをかし My Type6. ボーナス☆ぎるてぃたいむ≪BD≫-初回生産限定盤付属Blu-ray収録-花冷え。Pre. 「春の大解放祭 2024」NEET GAMESUNRISE 味噌SOUP我甘党今年こそギャル〜初夏ver.〜Warning!!O•TA•KUラブリー伝説GIRL's TALK令和マッチング世代TOUSOUお先に失礼します。Today's Good Day & So EpicWant to TIE-UP<ライブ情報>国内ツアー「ぶっちぎりJAPAN TOUR 2024」12月13日(金)福岡県・福岡DRUM Be-1 開場 18:30/開演19:0012月14日(土)愛知県・名古屋ReNY limited 開場17:00/開演18:0012月21日(土)宮城県・仙台Rensa 開場16:00/開演17:0012月28日(土)大阪府・GORILLA HALL OSAKA 開場17:00/開演18:0012月29日(日)東京都・Zepp Shinjuku 開場16:00/開演17:00チケット:福岡・愛知・宮城・大阪 公演スタンディング:FC 4,500円、一般 4,800円当日券:5,300円東京公演スタンディング:FC 5,200円、一般 5,500円当日券:6,000円※ドリンク代別※3歳未満入場不可チケット:イープラス:https://eplus.jp/hanabie/チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/hanabie-jptour2024/ローソンチケット:https://l-tike.com/hanabie花冷え。海外ライブ情報★Wacken Open Air 20252025年7月30日(水)〜8月2日(土) @ドイツ★SUMMER BREEZE 20252025年8月13日(水)〜8月16日(土) @ドイツ★Reload Festival2025年8月14日(木)〜8月16日(土) @ドイツhttps://hanabie.jp/live/花冷え。公式サイト:https://hanabie.jp