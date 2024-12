女子プロゴルファーの宮里藍さん(39)が11日、自身のインスタグラムを更新。3歳を迎えた愛娘との2ショットを公開した。「先日娘が3歳になりました」と報告した宮里さんは、写真をアップ。自然あふれる広場で元気に歩くわが子や、一緒になって遊ぶ宮里さんの姿をとらえた2ショットなど、幸せあふれる瞬間が切り取られている。「聞き分けもよく、小さいなりに一生懸命理解して、100点なんか程遠いこんなママの言う事も良く聞いてくれます。ふとした時に ママ大好き、I love you so much とハグしてくれるその瞬間に、ママとして生きてる事を実感させてくれて、今まで感じた事のないような満ちた気持ちにさせてくれます」と、母としての喜びをつづる宮里さん。

SNSには「あまり娘の事は載せていないですが、3歳の写真を素敵に撮ってれた記念」(原文ママ)として、今回貴重なプライベートを紹介したそうで、最後には「また3歳も楽しく、沢山思い出作ろうね 本当におめでとう I love you so much.」と、わが子への愛あふれるメッセージで締めくくった。宮里さんは2018年、自身の33歳誕生日である6月19日にかねてより交際していた男性と結婚。21年12月に第1子女児を出産した。