¾¾ÅçÁï¡Ötimelesz¤ÏËÍÃ£¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É·Ð¤Æ´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/11¡Ûtimelesz¤Î¾¾ÅçÁï¤¬¡¢17ÆüÈ¯Çä¤Î²»³Ú¡¦ENTERTAINMENTÀìÌç»ï¡ÖDepth EDITION 05¡×¡Ê¥·¥ó¥³¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ÈÉ½»æ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¾¾ÅçÁï¡¢¾åÍç»Ñ¤Î¼«»£¤ê
¸½ºß¡¢ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Øtimelesz project¡Ù¡ÊNetflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ËÄÌ¾Î¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾Åç¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¤½¤·¤Æ¾¾Åç¤È¶¦¤Ëtimelesz¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤â¤¦¤ÈÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¸õÊäÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢Èà¤ÏÆü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛ¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡È¤â¤¦¡¢timelesz¤ÏËÍÃ£¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡É¤È¡£
¾¾Åç¤¬¤½¤³¤Ëµï¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶õµ¤¤¬¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Õ¤Ë¤ã¤Ã¤È¾Ð¤¦¤½¤Î¾Ð´é¤Ï¿Í¤ò°Â¿´¤µ¤»¡¢Èà¤¬È¯¤¹¤ëÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕÃ£¤Ï¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶õµ¤¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÂ¸ºß¤Ï¤½¤¦¤½¤¦µï¤Ê¤¤¡£¿Í°ìÇÜ¼þ°Ï¤òµ¤¸¯¤¤¡¢¿Í°ìÇÜÁê¼ê¤òÁÛ¤¦¡£»þ¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÂç¤¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤Ï¼«¤é¤ò¿ª¤à¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¾Åç¤Ï¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¾¾ÅçÁï¡É¤Çºß¤ë¤³¤È¤ò¼¤á¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÃæ¤Ë¾ï¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Çºß¤ëÍýÍ³¡É¤È¡È¾¾ÅçÁï¤Ë¤·¤«¡¢½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¾¾Åç¤Ï¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾¾Åç¤Î¡Èº£¡É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£²»³Ú»ï½éÉ½»æ´¬Æ¬¤Î17000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡õ´¬ËöÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡£À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCoachella Valley Music and Arts Festival¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤äÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØATARASHII GAKKO¡ª THE SEISHUN TOUR¡Ù¤ËÂ³¤¡¢2024Ç¯¡ØAG¡ª Calling World Tour Part.µ¡Ù¤È¡ØAG¡ª Calling WORLD TOUR Part.II¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿2²óÌÜ¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡ÈATARASHII GAKKO¡ª¡áAG¡É¤ÎÌ¾¤Ç¼«¤é¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥óÃ£¤Ë¡¢Èà½÷Ã£¤Ï¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀÄ½ÕÆüËÜÂåÉ½¡É¤È¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤³¤È¤ò¶»¤ËÁ´ÎÏ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¨¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤¿¡Ú¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢15000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±éÆÈÀê¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò24¥Ú¡¼¥¸¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢ONE OK ROCK¡¢XG¡¢AYA SATO¡¢¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¢Joey Carbone¡¢Travis Japan¡¢YOYOKA¡¢ÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¾¾ÅçÁï¡¢¾åÍç»Ñ¤Î¼«»£¤ê
¢¡¾¾ÅçÁï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÁÛ¤¤ÌÀ¤«¤¹
¸½ºß¡¢ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¡Øtimelesz project¡Ù¡ÊNetflix¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ËÄÌ¾Î¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾Åç¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢¤½¤·¤Æ¾¾Åç¤È¶¦¤Ëtimelesz¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÊâ¤â¤¦¤ÈÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¸õÊäÀ¸¤òÁ°¤Ë¡¢Èà¤ÏÆü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛ¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡È¤â¤¦¡¢timelesz¤ÏËÍÃ£¤À¤±¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡£¤½¤³¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ò¼é¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¡É¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¾¾Åç¤Ï¡¢¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¾¾ÅçÁï¡É¤Çºß¤ë¤³¤È¤ò¼¤á¤è¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÃæ¤Ë¾ï¤Ë¤¢¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤¬¼«Ê¬¤Çºß¤ëÍýÍ³¡É¤È¡È¾¾ÅçÁï¤Ë¤·¤«¡¢½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¾¾Åç¤Ï¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¾¾Åç¤Î¡Èº£¡É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£²»³Ú»ï½éÉ½»æ´¬Æ¬¤Î17000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¢¡¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡õ´¬ËöÆÃ½¸ÅÐ¾ì
¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¡õ´¬ËöÆÃ½¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡£À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCoachella Valley Music and Arts Festival¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤äÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØATARASHII GAKKO¡ª THE SEISHUN TOUR¡Ù¤ËÂ³¤¡¢2024Ç¯¡ØAG¡ª Calling World Tour Part.µ¡Ù¤È¡ØAG¡ª Calling WORLD TOUR Part.II¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿2²óÌÜ¤Î³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£
¡ÈATARASHII GAKKO¡ª¡áAG¡É¤ÎÌ¾¤Ç¼«¤é¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥óÃ£¤Ë¡¢Èà½÷Ã£¤Ï¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀÄ½ÕÆüËÜÂåÉ½¡É¤È¡È¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¤³¤È¤ò¶»¤ËÁ´ÎÏ°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¡£ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ¸«¤¨¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤½¤³¤Ç¸«¤¨¤¿¡Ú¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢15000»ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ø±éÆÈÀê¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò24¥Ú¡¼¥¸¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«º£¹æ¤Ë¤Ï¡¢ONE OK ROCK¡¢XG¡¢AYA SATO¡¢¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¢¥ª¥ê¥ô¥£¥¢¡¦¥í¥É¥ê¥´¡¢Joey Carbone¡¢Travis Japan¡¢YOYOKA¡¢ÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û