SUGIZOが12月18日(水)、配信シングル「SUPER LOVE 2024」を配信リリースすることが発表となった。「SUPER LOVE」は、SUGIZOの音楽的挑戦とヴィジョンを象徴する楽曲であり、彼の創作活動における永遠のマイルストーンである。この楽曲は、時代ごとにその形を変えながらも、常に彼の音楽の本質に迫るメッセージと進化を示し続けてきた。SUGIZOの音楽性は、ソロ活動当初からジャンルを縦横無尽に駆け巡るスタイルが際立っており、そのダイナミズムは今も変わらない。彼の創作は、時代のサウンドを巧みに取り入れ、その空気を纏いながら、新たな表現に挑み続けてきた。その柔軟性が、SUGIZOの楽曲に革新性を生み出し続けている。

■デジタルシングル「SUPER LOVE 2024」SUGIZO feat. Chloe

2024年12月18日(水)配信開始

2024年12月18日(水)配信開始

■FC限定LIVE<SOUL’S MATE DAY EPISODE XXXI THE COSMIC X’MAS>

2024年12月25日 東京・浅草花劇場

open17:45 / start18:30

2024年12月25日 東京・浅草花劇場open17:45 / start18:30

関連リンク

◆SUGIZO オフィシャルサイト

◆SUGIZO オフィシャルTwitter

◆SUGIZO オフィシャルFacebook

◆SUGIZO オフィシャルInstagram

◆SUGIZO オフィシャルYouTubeチャンネル

◆SUGIZO オフィシャルニコニコチャンネル「SugizoTube」

◆THE ONENESS オフィシャルサイト

◆SUGIZO オフィシャルサイト◆SUGIZO オフィシャルTwitter◆SUGIZO オフィシャルFacebook◆SUGIZO オフィシャルInstagram◆SUGIZO オフィシャルYouTubeチャンネル◆SUGIZO オフィシャルニコニコチャンネル「SugizoTube」◆THE ONENESS オフィシャルサイト

2002年に初めて発表された楽曲「SUPER LOVE」は、ジャンルを超えたサウンドの融合や深いメッセージ性が注目を集め、ソロアーティストとしてのSUGIZOのアイデンティティを確立する楽曲となった。その後、2012年にはCOLDFEETとのコラボレーションによる新たな解釈が加わり、エレクトロやハウスの要素を押し出すことで新しい可能性を切り拓いた。そして2024年、今回の「SUPER LOVE 2024」では、ジャズやソウルのテイストがより際立ち、これまで以上に豊かな音楽的表現を実現している。この「SUPER LOVE 2024」は、SUGIZOが目指す音楽的挑戦と、楽曲ごとに異なる女性ヴォーカリストを迎えるというコンセプトが融合した2025年リリース予定のソロアルバム『ONENESS F』のリードトラックである。近年のソロワークで重要な役割を担っているクロエ(VoVo)の力強い存在感に加え、パトリック・バートリー(Alto Saxophone)、別所和洋(Piano / SHAG)といったSHAGが繋いだアーティストたち、さらに2012年ヴァージョンから引き続き参加しているWatusiWatusi(Electric Bass / COLDFEET COLDFEET)の百戦錬磨のプレイが重なり、SUGIZOとSHAGの音楽的世界をシームレスに結びつけ調和を生み出している。また、共同アレンジャーでありコ・プロデューサーでもあるトベタ・バジュンとのコラボレーションが、楽曲に新たな方向性と鮮烈なケミストリーをもたらしている。「SUPER LOVE 2024」に凝縮されたSUGIZOの現在のヴィジョンを感じ、心揺さぶるその響きとともに、彼が込めた愛をぜひ掴み取ってほしい。文◎松永誠一郎なお、以下にSUGIZOとChloeのコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆【SUGIZO】「今年、どうしても近年の大切な音楽的パートナーChloeと一緒に「SUPER LOVE」をやりたかった。自分のキャリアの節々で、それぞれキーとなる大切な曲があり、「SUPER LOVE」もまさにそんな存在だ。今の自分のスキルとセンスで、今の自分が思うベストな仲間たち(結局SHAG繋がりのプレイヤーが最重要だった)と、この曲を蘇らせたかった。結果、想像を超えるケミストリーが生まれた。ハウス、ソウル、ジャズ、ラテン、更にシティPopをSUGIZO Musicに昇華させたような、本当に素敵なトラックになった。これが本当に自分がやりたかった音。子供の頃から影響を受け続け、憧れ続けてきた音楽を昇華した音。この「SUPER LOVE 2024」が、ずっと構想を練り続けてきた念願のアルバム『ONENESS F』の狼煙となる。皆様、是非楽しんでください」▼英訳This year, I absolutely wanted to work on "SUPER LOVE" with Chloe, my important musical partner in recent years.Throughout my career, there have been key songs that hold special significance, and "SUPER LOVE" is exactly one of those tracks.With my current skills and sense of music, and with the best collaborators I could imagine (in the end, the players connected through SHAG were the most essential), I wanted to breathe new life into this song. The result was a chemistry that exceeded my expectations.The track blends house, soul, jazz, Latin, and even city pop, elevated into what I call SUGIZO Music. It has truly become a beautiful piece of music.This is the sound I’ve always wanted to create. A sublimated song of music that I have continued to be influenced by and admire since childhood."SUPER LOVE 2024" serves as the spark for the long-awaited album 'ONENESS F,' which I’ve been envisioning and planning for so long.I hope you all enjoy it!!◆ ◆ ◆【Chloe】「「SUPER LOVE」という歴史ある素晴らしいプロジェクトの第三弾にメインボーカルとして参加させていただき、とても幸せです。SUGIZO さんのように、日本のロックのレジェンドでありながら、ジャンルを超えて音楽を愛し続け、新しいことにチャレンジされている方とご一緒させていただけることも大変光栄なことです。加えて、Patrick Bartley さんや別所和洋さんといった卓越したジャズ・ミュージシャンとご一緒できたこともとても楽しい経験となりました。リスナーの皆様が、このクラシック・ディスコの名曲、私達の新しいヴァージョンを楽しんでいただけますように!」▼英訳I’m so happy to carry on the legacy of SUPERLOVE, as the main vocal for this 3rd iteration. It is an honor and pleasure to collaborate with someone like SUGIZO-san, one of Japan’s most recognized Rock legends, whose love for music expands beyond all genres. Alongside superb jazz musicians Patrick Bartley and Kazuhiro Bessho, I hope the listeners will enjoy our modern take on this classic disco bop!◆ ◆ ◆