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1. Opening -intro-
2. Believe It
3. Í·±à
4. Don¡Çt Waste It On Me
5. Words
6. chapter xxx (demo)
7. Neon Sign
8. DAY (Sunny Remix)
9. Mirror Maze
10. Liberation
11. Traffic Jam -skit-
12. Lights Out feat. Jeremy Quartus
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¡¦À¸Ãæ·Ñ¡ªNulbarich ¡ØCLOSE A CHAPTER¡Ù at NIPPON BUDOKAN 2024.12.05
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¡¦Nulbarich Music Video Collection
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¡¦Nulbarich -The Party is Over- at NIPPON BUDOKAN 2018.11.02¡¡WOWOW edit ver.
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¡¦Nulbarich ¡ØCLOSE A CHAPTER¡Ù at NIPPON BUDOKAN 2024.12.05 WOWOW edit ver.
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Nulbarich -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA 2019.12.01¡¡WOWOW edit ver.
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https://www.wowow.co.jp/music/nulbarich/
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