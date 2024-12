TREASUREが、2025年4月より<2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN>を開催することが発表された。この<FAN CONCERTは>、2025年3月29日・30日の2日間、3年5ヵ月ぶりとなる韓国での単独ファンコンサート<2025 TREASURE FAN CONCERT[SPECIAL MOMENT]IN SEOUL>の日本公演となり、4月23日・24日に兵庫・GLION ARENA KOBE、5月2日・3日に愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA、5月5日・6日に福岡・西日本総合展示場 新館、5月17日・18日に埼玉・さいたまスーパーアリーナと全4都市8公演で開催される。

<2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN>

■日程・会場

兵庫・GLION ARENA KOBE

2025年4月23日(水)開場 17:30 / 開演 18:30

2025年4月24日(木)開場 17:30 / 開演 18:30



Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

2025年5月2日(金)開場 17:30 / 開演 18:30

2025年5月3日(土)開場 12:00 / 開演 13:00



福岡・西日本総合展示場 新館

2025年5月5日(月)開場 16:00 / 開演 17:00

2025年5月6日(火) 開場 12:00 / 開演 13:00



さいたまスーパーアリーナ

2025年5月17日(土)開場 16:00 / 開演 17:00

2025年5月18日(日)開場 12:00 / 開演 13:00



詳細:https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1121436

ファンクラブ入会:https://treasure-official.jp/signup/

■日程・会場兵庫・GLION ARENA KOBE2025年4月23日(水)開場 17:30 / 開演 18:302025年4月24日(木)開場 17:30 / 開演 18:30Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA2025年5月2日(金)開場 17:30 / 開演 18:302025年5月3日(土)開場 12:00 / 開演 13:00福岡・西日本総合展示場 新館2025年5月5日(月)開場 16:00 / 開演 17:002025年5月6日(火) 開場 12:00 / 開演 13:00さいたまスーパーアリーナ2025年5月17日(土)開場 16:00 / 開演 17:002025年5月18日(日)開場 12:00 / 開演 13:00詳細:https://ygex.jp/treasure/news/detail.php?id=1121436ファンクラブ入会:https://treasure-official.jp/signup/

関連リンク

◆TREASURE オフィシャルサイト

◆TREASURE オフィシャルX

◆TREASURE オフィシャルX

チケットについては、12月11日9時より「TREASURE GLOBAL OFFICIAL FANCLUB TREASURE MAKER MEMBERSHIP (JP)」ファンクラブチケット第1弾先行・YGEX OFFICIAL SHOP先行オフィシャル先行がスタートする。12月15日23時59分までに「TREASURE GLOBAL OFFICIAL FANCLUB TREASURE MAKER MEMBERSHIP (JP)」に入会し、会員番号が発行されている人のみが申し込み可能ということなので、早めのファンクラブ入会をお勧めしたい。