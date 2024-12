セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2024年12月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみ」のVol.1とVol.2を紹介します!

セガプライズ「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみ」Vol.1、Vol.2

登場時期:2024年12月6日より順次

サイズ:全長約12×9×15cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

森の中にいるこびとをイメージしたぬいぐるみシリーズ“ころりんどわーふ”がセガプライズに新登場。

水彩風の淡い色合いと素朴なデザインで表現した、愛らしい姿に癒やされるぬいぐるみです。

2024年12月6日からは、ディズニーの人気キャラクターたちがVol.1・Vol.2に分かれて登場します☆

ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.1

種類:全4種(プー、スティッチ、ミッキー、白雪姫)

”ころりんどわーふ”の第1弾には「プー」「スティッチ」「ミッキーマウス」「白雪姫」がラインナップ。

それぞれの特徴をこびと風に表現した、愛らしい姿で展開されます。

プー

手足を広げてお座りする「プー」

ほんのりピンク色に染まったほっぺもかわいいポイントです。

スティッチ

『リロ&スティッチ』に登場する、エイリアンの「スティッチ」

特徴的な耳や目元なども、こびと風の素朴なデザインで表現されています☆

ミッキーマウス

水彩で描いたようなタッチでぬいぐるみ化された「ミッキーマウス」

ぱっちりとした瞳やにっこり笑顔に癒やされます。

白雪姫

ドレス姿が華やかな、ディズニープリンセスの「白雪姫」

赤いリボンや特徴的なヘアスタイルも丁寧なタッチで表現されています。

ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.2

種類:全4種(ラプンツェル、ピノキオ、ニック・ワイルド、ドナルド)

「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみVol.2」に登場するのは「ドナルド」「ニック・ワイルド」「ラプンツェル」「ピノキオ」の4種類。

特徴をとらえつつ、森のこびとのような雰囲気に仕上げられています☆

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』に登場するディズニープリンセス「ラプンツェル」

美しい金髪や紫のドレス、カールしたまつ毛も注目ポイントです。

ピノキオ

帽子や服装が素朴なデザインで表現された「ピノキオ」

青い瞳に、ポッと頬を赤くした表情が印象的です。

ニック・ワイルド

『ズートピア』に登場する、キツネのキャラクター「ニック・ワイルド」

憎めない雰囲気をこびと風のかわいいデザインに仕上げられています。

ドナルド

シンプルなデザインで「ドナルド」の特徴をとらえたぬいぐるみ。

パステルカラーで仕上げられたセーラー服もおしゃれです。

森の中にいるこびとをイメージしたデザインで、ディズニーのキャラクターたちを表現したぬいぐるみシリーズ。

セガプライズの「ディズニーキャラクター ころりんどわーふ ぬいぐるみ」のVol.1とVol.2は、2024年12月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

