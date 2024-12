トラックメーカー/トークボクサーのKzyboostが12月11日(水)、EP『Nudge』をリリースした。関連記事: POP YOURSルポ、ポップカルチャーとしてのヒップホップが息づく場 大阪、東京を拠点に活動し、チームメンバーとしてライブや楽曲制作に参加しているDaichi Yamamotoをはじめ、grooveman SpotやAru-2、ZINなど、様々なアーティストの作品に参加するトラックメーカー/トークボクサーのKzyboost。

本作はIntroを含む全5曲を収録し、客演としてラッパーのOMSB、以前より共作をリリースしているシンガーのZINらが参加。表題曲である「Nudge」はDJ/プロデューサーのDJ Mitsu the Beatsが手がけた。今回が初共演となるOMSBの参加曲「O/G」は、Kzyboostが得意とするG-Funkの力強くグルーヴィーなトラックに、飾らずソウルフルなOMSBのラップが合わさり、化学反応のように二人の魅力が昇華された一曲。さらに2曲目収録の「City Lights」では歌唱部分も自ら手掛けるなど、本作ではKzyboostの新たな一面を見ることができる。<リリース情報>Kzyboost『Nudge』配信中レーベル:Andlesshttps://ssm.lnk.to/Nudge=収録曲=1. IntroProduced by KzyboostWritten by Kzyboost2. City LightsProduced by KzyboostWritten by Kzyboost3. Days feat.ZINProduced by KzyboostWritten by ZIN / Kzyboost4. O/G feat.OMSBProduced by KzyboostWritten by OMSB / Kzyboost5. NudgeProduced by DJ Mitsu the BeatsWritten by KzyboostChorus by ZINMixed & Mastered by Naoya TokunouInstagram https://www.instagram.com/kzyboostX https://x.com/kzyboostYouTube https://www.youtube.com/@kzyboost2320