【今夜放送！】『2024FNS歌謡祭』第2夜タイムテーブル！ 香取慎吾9年ぶり生出演ほか超豪華コラボ
今夜18時30分より放送される『2024FNS歌謡祭』第2夜（フジテレビ系）のタイムテーブルが発表された。
【写真】『2024FNS歌謡祭』第2夜出演者フォトギャラリー
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）司会で贈る『2024FNS歌謡祭』。
第2夜には香取慎吾が9年ぶりに『FNS歌謡祭』生放送のスタジオに登場し、主演ドラマの主題歌「Circus Funk（feat. Chevon）」をテレビ初披露するほか、TERU（GLAY）、松本孝弘（B’z）、幾田りら、平手友梨奈、SixTONES、なにわ男子、ら超豪華アーティストが出演する。
『FNS歌謡祭』の恒例企画、アーティスト同士の一夜限りのコラボレーションでは、なにわ男子・大橋和也とJAEJOONG（ジェジュン）がレミオロメンの「粉雪」を、SUPER EIGHTは今年リリースした楽曲「ハリケーンベイべ」を、楽曲提供者の岡村靖幸とコラボ。さらに、宮本浩次と渋谷龍太（SUPER BEAVER）が「今宵の月のように」をパフォーマンスする。そのほかにもB’zの松本孝弘×GLAY・TERUの超豪華コラボで送る吉田拓郎の名曲「落陽」も注目だ。
『2024FNS歌謡祭』第2夜は、フジテレビ系にて今夜12月11日18時30分放送。
◆◇ 『2024FNS歌謡祭』第2夜タイムテーブル ◇◆
※アーティスト名五十音順
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【18時30分〜】
・なにわ男子「コイスルヒカリ」
・IMP.「ミチシルベ」
・コレサワ「元彼女のみなさまへ」
・櫻坂46「I want tomorrow to come」
・GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
・僕が見たかった青空「好きすぎてUp and down」
【19時ごろ〜】
・HY「恋をして」
・JAEJOONG×大橋和也（なにわ男子）「粉雪」
・Superfly「Charade」
・タイトル未定「鼓動」
・乃紫「初恋キラー」
・宝鐘マリン「パイパイ仮面でどうかしらん？」
・宮本浩次「冬の花」
・Mega Shinnosuke「愛とU」
・Little Glee Monster「Break out of your bubble」
■ミュージカル企画
・ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LilLiCo）
「パイの中は？ What’s Inside」「始めよう Opening Up」
・ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）
「抑えがたい欲望」
・ミュージカル『レ・ミゼラブル』（生田絵梨花）
「夢やぶれて」
【20時ごろ〜】
・INI「LOUD」
・aiko「相思相愛」
・生田絵梨花「モンブラン」
・AKB48「なんてったってアイドル／小泉今日子」
・香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
・King ＆ Prince「WOW」
・THE ALFEE「メリーアン」
・SixTONES「THE BALLERS」
・松本孝弘（B’z）×新浜レオン「傷だらけのローラ／西城秀樹」
・宮本浩次×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「今宵の月のように」
・RIIZE「Lucky」
・LiSA「QUEEN」
・LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」
【21時ごろ〜】
・幾田りら「ハミング」
・GEMN「ファタール」
・SUPER EIGHT×岡村靖幸「ハリケーンベイベ」
・SUPER BEAVER「小さな革命」
・ゼッド×C＆K「ジャカ☆ジャ〜ン」
・ゼッド×AI「NAKAMA」
・羊文学「Burning」
・平手友梨奈「ALL I WANT」
・マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
・松本孝弘（B’z）×TERU（GLAY）「落陽／吉田拓郎」
【写真】『2024FNS歌謡祭』第2夜出演者フォトギャラリー
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）司会で贈る『2024FNS歌謡祭』。
第2夜には香取慎吾が9年ぶりに『FNS歌謡祭』生放送のスタジオに登場し、主演ドラマの主題歌「Circus Funk（feat. Chevon）」をテレビ初披露するほか、TERU（GLAY）、松本孝弘（B’z）、幾田りら、平手友梨奈、SixTONES、なにわ男子、ら超豪華アーティストが出演する。
『2024FNS歌謡祭』第2夜は、フジテレビ系にて今夜12月11日18時30分放送。
◆◇ 『2024FNS歌謡祭』第2夜タイムテーブル ◇◆
※アーティスト名五十音順
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【18時30分〜】
・なにわ男子「コイスルヒカリ」
・IMP.「ミチシルベ」
・コレサワ「元彼女のみなさまへ」
・櫻坂46「I want tomorrow to come」
・GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
・僕が見たかった青空「好きすぎてUp and down」
【19時ごろ〜】
・HY「恋をして」
・JAEJOONG×大橋和也（なにわ男子）「粉雪」
・Superfly「Charade」
・タイトル未定「鼓動」
・乃紫「初恋キラー」
・宝鐘マリン「パイパイ仮面でどうかしらん？」
・宮本浩次「冬の花」
・Mega Shinnosuke「愛とU」
・Little Glee Monster「Break out of your bubble」
■ミュージカル企画
・ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LilLiCo）
「パイの中は？ What’s Inside」「始めよう Opening Up」
・ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）
「抑えがたい欲望」
・ミュージカル『レ・ミゼラブル』（生田絵梨花）
「夢やぶれて」
【20時ごろ〜】
・INI「LOUD」
・aiko「相思相愛」
・生田絵梨花「モンブラン」
・AKB48「なんてったってアイドル／小泉今日子」
・香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
・King ＆ Prince「WOW」
・THE ALFEE「メリーアン」
・SixTONES「THE BALLERS」
・松本孝弘（B’z）×新浜レオン「傷だらけのローラ／西城秀樹」
・宮本浩次×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「今宵の月のように」
・RIIZE「Lucky」
・LiSA「QUEEN」
・LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」
【21時ごろ〜】
・幾田りら「ハミング」
・GEMN「ファタール」
・SUPER EIGHT×岡村靖幸「ハリケーンベイベ」
・SUPER BEAVER「小さな革命」
・ゼッド×C＆K「ジャカ☆ジャ〜ン」
・ゼッド×AI「NAKAMA」
・羊文学「Burning」
・平手友梨奈「ALL I WANT」
・マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
・松本孝弘（B’z）×TERU（GLAY）「落陽／吉田拓郎」