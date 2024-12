【あなたのPlayStation 2024】12月11日 公開

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、2024年にプレイステーションでプレイしたゲームを振り返ることができるコンテンツ「あなたのPlayStation 2024」を12月11日より公開した。公開期間は2025年1月10日まで。

「あなたのPlayStation 2024」に参加することで、総プレイ時間や獲得したトロフィーの数など、1年間のゲームプレイの成果を確認可能。この1年間で最もプレイしたゲームや月ごとのプレイ実績の内訳、自身のゲームスタイルなども細かくチェックできる。

さらに、今年から新たにプレーヤーがPlayStation Networkのアカウントを作成以降にプレイしたゲームの総数や、獲得したトロフィーの履歴などを振り返ることができるパーソナライズされた統計情報が追加。PlayStation Plusゲームカタログで提供されているタイトルの中から、自分に適したおすすめゲームの提案なども行なってくれるようになっている。

また、「あなたのPlayStation 2024」を最後まで確認すると、30周年を記念した特別なアバターやPlayStation Starsのコレクティブル(デジタルアイテム)、さらにシェア可能な「2024年のまとめ」画像を受け取ることができる。

□PSブログ「あなたのPlayStation 2024」が本日公開」のページ

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.