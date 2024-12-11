»³·Á¤ÎFWÆ£ËÜ²Â´õ¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡ª¡¡·þÅÚ½ÅÍè´ü¤¹Íèµ¨¤Ø¡Ö¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¡×
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ï11Æü¡¢FWÆ£ËÜ²Â´õ(30)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ£ËÜ¤Ï°¦É²¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¢°¦É²FC¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯¤Ë»³·Á¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
»³·Á¤Ç¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2023¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°¤Ç38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢°¦É²»þÂå¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÊÂ¤Ö10ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤¿¤À¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï»³·Á²ÃÆþ¸å¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÍèµ¨¤Î·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹30ºÐFW¤Ï¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
Æ£ËÜ¤Ï°¦É²¸©½Ð¿È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¢°¦É²FC¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2022Ç¯¤Ë»³·Á¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¡£
»³·Á¤Ç¤Î2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿2023¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°¤Ç38»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢°¦É²»þÂå¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ËÊÂ¤Ö10ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤¿¤À¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï»³·Á²ÃÆþ¸å¤ÇºÇ¤â¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÍèµ¨¤Î·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹30ºÐFW¤Ï¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤ÎÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÆ®¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é