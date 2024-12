岐阜が今季リーグ2桁ゴールの八戸FW佐々木快を獲得！「自分の心技体全てを注いで闘います」

FC岐阜は11日、ヴァンラーレ八戸からFW佐々木快(26)が完全移籍で加入すると発表した。青森山田高校出身の佐々木は、2021年に新潟医療福祉大学から八戸に入団。昨シーズンはJ3リーグで34試合4得点の成績を残した。今シーズンは、その昨シーズンからさらに成績が向上。J3リーグ33試合10ゴールと2桁ゴールを記録したほか、YBCルヴァンカップ2試合、天皇杯2試合にも出場した。

新シーズンは岐阜でプレーすることが決まった佐々木は、クラブを通じてコメントしている。◆FC岐阜「初めまして。ヴァンラーレ八戸から加入しました、佐々木快です。カイって呼んでください。J2昇格のため、自分の心技体全てを注いで闘います。一緒に昇格しましょう」◆ヴァンラーレ八戸「FC岐阜に移籍することになりました。大卒から4年間たくさんの人にお世話になりました。下平社長はじめ、4年間で関わった監督、コーチ、スタッフ。仕事でお世話になったスタジアムの方々。お昼ご飯のおばちゃん達。そして、4年間で出会ったチームメイトのみんな。全ての人に感謝します!」「大怪我から始まった4年間でしたが、たくさんの学びと成長がありました。でも、まだまだ俺はここからだし夢を追うために挑戦したいと思いました!」「ファン、サポーターの方々へ。来シーズンからは敵になります。俺は全力で闘います。絶対に負けません。八戸に来るのを楽しみにしてます。短いけど言葉では言えないのでこのくらいにします!I love everything HACHINOHE♡ See you again!」CL&ELを独占生中継!WOWOWの月額加入ならCL・ELの注目試合とWOWOWの全ジャンルを楽しめる!