・トプコンは連日のＳ高、非公開化への入札報道でコメントを開示

・ネオジャパンが急反発、２５年１月期業績予想及び配当予想を上方修正

・ジェイフロが急反発、２４年５月期有価証券報告書の提出完了を発表

・東建コーポは５連騰、上期受注額増大で２５年４月期業績予想を上方修正

・萩原工業が大幅高で５連騰、２５年１０月期増益・増配予想を評価

・テモナは大幅高、サブスク振興会に不正注文検知サービスをＯＥＭ提供

・アドテストなど半導体関連が軟調、米ＳＯＸ２％超安で買い手控えムード



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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