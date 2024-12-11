『UniteUp!』より、LEGIT（レジット）助川真蔵＆森蔭晨之介がUSJ『ドンキーコング』新エリアを先行体験

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■アトラクションやフード、アクティビティ、グリーティングを、ドンキーコンググッズを着用して満喫！

多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』より、LEGITの助川真蔵と森蔭晨之介が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ドンキーコング』新エリア「ドンキーコング・カントリー」を先行体験した。

「ドンキーコング・カントリー」は、12月11日に誕生した『ドンキーコング』をテーマとする新エリア。

同エリア内のアトラクションやフード、アクティビティ、グリーティングを、ドンキーコンググッズを着用して楽しんだふたりは、新しいアソビ体験に笑顔を見せ、ユニットライブを終えたオフを満喫した。

そんな彼らの様子は『楽天トラベルガイド』にて掲載中。撮り下ろし写真も掲載されているので、こちらもぜひチェックしよう。

なお『UniteUp!』は、1月11日からTVアニメ第2期の放送がスタート。こちらにも注目だ。

写真提供：楽天トラベルガイド

(C)Nintendo

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『楽天トラベルガイド』の記事はこちら

https://travel.rakuten.co.jp/mytrip/trend/usj-nintendo-world-dk

TVアニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』番組サイト

https://uniteup.info/anime/2nd/

UniteUp! OFFICIAL SITE

https://uniteup.info