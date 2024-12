2025年に発表されるとみられる「Apple Watch Ultra 3」では、衛星経由のテキスト送信機能が使用可能になる予定だと、経済紙のBloombergが報じました。これにより、Apple Watch Ultra 3は衛星機能を備えた最初の主流のスマートウォッチになるとのことです。Apple (AAPL) Plans Ultra 3 Watch Next Year With Satellite Texting and 5G - Bloomberg

Appleは2022年に発売したiPhone 14シリーズで初めて衛星通信機能を導入し、モバイル通信が利用できない圏外エリアにいる場合でも、人工衛星を経由して緊急SOSを送信可能にしました。実際にこの緊急SOS機能は、崖から車ごと転落した人やハワイのマウイ島で山火事に遭遇した人などの救助につながっています。また、2024年にリリースされたiOS 18では、衛星通信機能を使って圏外エリアからテキストメッセージを送信することも可能になりました。Appleは自社製品の衛星通信機能を強化するため、衛星通信サービス「Globalstar」に最大15億ドル(約2280億円)の投資を行うこともわかっています。AppleがiPhoneの衛星通信機能の強化に向けて衛星通信サービス「Globalstar」に最大2200億円超を投資する予定 - GIGAZINE新たにBloombergは、「この衛星機能がAppleの最上位モデルである2025年のApple Watch Ultra 3に搭載される予定だと、事情に詳しい関係者は語っています。このテクノロジーにより、スマートウォッチのユーザーはGlobalstarを通じ、セルラーやWi-Fi接続がない圏外でもテキストメッセージを送信できるようになります」と報じました。これによりApple Watch Ultra 3は、主流のスマートウォッチとしては初めて衛星通信機能を備えたモデルとなります。Globalstarの株価はBloombergの報道の後、一時15%も上昇したとのことです。また、Apple Watchのユーザーが高血圧かどうかを測定する機能も、早ければ2025年に登場する予定だと報じられています。なお、Appleはもともと2024年に高血圧の監視機能をリリースする予定だったため、当初の予定よりは遅れていることになります。これらのテクノロジーは、Appleが進めているデバイスの健康と安全機能の強化を推し進めるものです。Apple Watch Ultra 3にのみ衛星通信機能を搭載することで、ユーザーにApple Watchのローエンドモデルではなく、ハイエンドモデルを購入する理由も与えているとBloombergは指摘しています。さらにApple Watchの一部モデルでは、セルラーモデムがIntelからMediaTek製のものに移行する予定だとのこと。これにより、AppleはIntelへの依存をさらに減らすことができるとみられます。