ウェスティンホテル横浜が、苺と地元の恵みを楽しめるメニュープロモーションを展開。

ストロベリー・デザートブッフェや神奈川県産食材を使用した和のアフタヌーンティーなど、苺と地元食材をふんだんに使った、贅沢なメニューが登場します☆

ウェスティンホテル横浜「特別メニュープロモーション」

期間:2005年1月〜2025年3月

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が、特別なメニュープロモーションを展開。

2025年1月から3月にかけて、旬の苺や神奈川県産食材をふんだんに使用したメニューが、館内レストランに登場します。

ブラッスリー・デュ・ケでは甘酸っぱい苺を主役にしたデザートブッフェを、喫水線では地元の恵みを活かした和のアフタヌーンティーや贅沢なお弁当ランチなどもラインナップ。

季節感溢れる多彩なメニューが楽しめる、期間限定のプロモーションです!

ブラッスリー・デュ・ケ「ストロベリー・デザートブッフェ」

期間:2025年1月6日(月)〜3月14日(金)※平日のみ開催

時間:15:00〜17:00(L.O.16:30)

料金:大人6,200円(税・サ込)、お子さま(4歳〜12歳)3,100円(税・サ込)

ホテル3階の「ブラッスリー・デュ・ケ」では、苺を贅沢に使ったスイーツを心ゆくまで楽しめる、豪華なデザートブッフェを開催。

春の訪れを感じさせる苺を主役にしたムースやショートケーキ、タルトにジュレ、マカロンなどを堪能できるブッフェです。

ライブステーションでは、パティシエがお客様の目の前で仕上げる「ロングミルフィーユ」を提供。

焼きたてパイのサクサク感と、滑らかクリームのハーモニーが絶妙な美味しさです!

「季節のキッシュ」や「ウェスティンホテル横浜特製カレー」、ピザ窯で焼き上げる「シェフのおまかせピザ」など、セイボリーも充実。

スイーツとともに、飽きずに楽しめる贅沢な時間が過ごせます☆

ブラッスリー・デュ・ケ「ハーバー・ディライト 〜横浜で味わう世界の美食 in Winter 2025」

期間:

【土日・祝ランチ〜フルブッフェ】2025年1月11日(土)〜2月24日(月・祝)

【平日ランチ〜セミブッフェ】2025年1月14日(火)〜2月28日(金)(平日)

時間:

【土日・祝】12:00〜16:00(L.O. 15:30)

【平日】11:30〜14:30(L.O. 14:00)

料金:

【土日祝ランチ 〜フルブッフェ】大人7,500円(税・サ込) 、お子さま(4〜12歳)3,750円(税・サ込)

【平日ランチ〜セミブッフェ】大人6,400円(税・サ込) 、お子さま(4〜12歳)3,200円(税・サ込)

土日・祝日のフルブッフェでは、前菜からデザートまでバラエティー豊かなメニューを提供。

牛肉を赤ワインで煮込んだフランスの冬の定番料理「ブフ・ブルギニヨン」や、ライブステーションで作る海苔を使った和風のタコスなどが楽しめます。

平日のセミブッフェでは、7種類から選べるメインディッシュを用意。

定番の「ブイヤベース」や「すき焼きドリア」に加え、フランス料理をベースに、ブラッスリー・デュ・ケならではのアレンジを加えた品々が登場します!

旬の鱈を使用した「鱈のポワレ キャベツと浅利のソース」や、柔らかく調理した大山鶏ムネ肉に赤ワインのソースを合わせた「低温調理 大山鶏のコック・オヴァン風」など、特別なメニューを提供。

また、フルブッフェ・セミブッフェともに、苺を贅沢に使ったデザートが多数。

世界各国の美食からインスピレーションを得た、特別な冬の料理を、優雅な空間で楽しめるブッフェです☆

喫水線「冬の馳走コース」

期間:2025年1月6日(月)〜2月28日(金)

料金:ディナー 10,000円(税・サ込)、 ランチ 6,000円(税・サ込)

喫水線では、冬と春が交差するこの季節にふさわしい、日本の味覚と地元の恵みを堪能する特別なコース料理を用意。

真鱈や白子、ズワイ蟹に蟹味噌など、贅沢な冬の味覚を取りそろえています。

さらに、地元神奈川県産の三浦大根ややまゆりポーク、湘南しらすなどの新鮮な地元神奈川県産の食材も使用。

初春の彩りを添えるニシンや菜の花、苺を使ったメニューも楽しめるコース内容です!

正統派の和食の技法に「喫水線」ならではの遊び心あふれるアレンジを加えた、この時期ならではの味わいが堪能できます☆

喫水線 神奈川尽しのお弁当ランチ「神奈川 旅彩弁当」

期間:2025年1月6日(月)〜2月28日(金)

料金:5,000円(税・サ込)

※1月と2月のお弁当の内容は異なります

地元神奈川の豊かな食材をふんだんに使用した特製お弁当ランチ「神奈川 旅彩弁当」は、喫水線ならではの独創的なメニューがたっぷり。

まるで、神奈川各地を旅しているかのような、ユニークな体験ができるお弁当ランチです。

旬の食材をふんだんに活かした1月のお弁当には「山菜の角揚げ 南瓜旨煮 梅人参 里芋」や「海老の茸巻き揚げ 季節野菜の天ぷら」など、季節感あふれる料理を用意。

メインのどんぶりは「三崎鮪の鮪丼」または「やまゆりポークの豚丼」の2種類から、好きなものを選べるほか、ベジタリアン仕様のお弁当も用意されます!

喫水線 和のアフタヌーンティー「ディスカバー神奈川」

期間:2025年1月6日(月)〜2025年2月28日(金)

時間:15:00 〜 17:00 ( L.O. 16:30)

料金:4,800円(税・サ込)

神奈川県で生産された新鮮な食材を贅沢に使用した、喫水線の「和のアフタヌーンティー」

ひとつひとつ手作りで仕上げた和のスイーツと、地元食材を活かしつつ遊び心を加えたセイボリーが楽しめるメニューです。

スイーツには、神奈川県産苺「かなこまち」を使用した「神奈川苺“かなこまち”クリーム大福」や「足柄抹茶のモンブラン」のほか、湘南ゴールドなどを使用したメニューも。

セイボリーには、やまゆりポークや三崎マグロ、湘南しらすに三浦大根など、神奈川の豊かな自然が育む食材をふんだんに取り入れています☆

各種素材の持ち味を最大限に活かし、神奈川ならではの魅力が発見できるアフタヌーンティー。

和の風味を一層引き立てる、こだわりのティーセレクションをフリーフローで楽しめ、神奈川の新しい魅力を感じながら心温まるひとときを過ごせます!

シュガー・マーチャント「ストロベリーデライト」

期間:2025年1月6日(月)〜2025年2月28日(金)

料金:テイクアウト 950円(税込)/ イートイン 1,090円(税サ込)

会場:23階「シュガー・マーチャント」

※同階「ロビーラウンジ」でもお召し上がりいただけます

苺スイーツ3種:

・ストロベリームース ベリーのタルト(2024年12月1日〜販売中)

・(新)とちあいかの苺エクレア

・(新)ストロベリーショートブレッドサンド

23階の「シュガー・マーチャント」では、3種類の苺スイーツを展開。

販売中の「ストロベリームース ベリーのタルト」に加え、苺をふんだんに使用した見た目にもかわいらしいスイーツが新たに登場します☆

苺と地元・神奈川県の食材を使った、ブッフェやランチ、スイーツなどを展開。

2025年1月〜2025年3月にかけてウェスティンホテル横浜が展開する「特別メニュープロモーション」の紹介でした!

