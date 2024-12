任天堂の古川俊太郎社長が2024年5月に「Nintendo Switchの後継機を2024年中に発表する」と発言した通り、「Nintendo Switch 2」(仮称)の発表が間近に迫っています。記事作成時点ではNintendo Switch 2は未発表なため詳細は何も明らかになっていませんが、ゲームアクセサリーメーカーのSatisfyeが新商品を発表したところ、「これはNintendo Switch 2なのでは」とゲーマーの間で話題になっています。

Satisfye accidentally put a trailer for their upcoming product the Zengrip 2 for the Nintendo Next Gen Console and in it



They just show the Nintendo Switch 2 in it like straight up just show it it's blurred a bit but not much that is our first official Switch 2 look pic.twitter.com/S0zPNewla6— DP19 (@1DaP_PaD1) December 10, 2024

As the wait for Switch 2 news continues, a possible leak has some Nintendo fans convinced a blurry image features our first look at the new console | GamesRadar+https://www.gamesradar.com/platforms/nintendo/as-the-wait-for-switch-2-news-continues-a-possible-leak-has-some-nintendo-fans-convinced-a-blurry-image-features-our-first-look-at-the-new-console/Fans Believe This Could Be A Blurry Look At The Switch 2 - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/fans-believe-this-could-be-a-blurry-look-at-the-switch-2/1100-6528341/ゲームアクセサリーメーカーのSatisfyeが、Nintendo Switch 2の発売後に発売される予定のグリップアタッチメント「ZenGrip 2」を発表しました。SatisfyeはZenGrip 2の予告動画を公開していたのですが、これにはNintendo Switch 2の外観がそのまま映っているのではないかと指摘されています。指摘の影響か、ZenGrip 2の予告動画は記事作成時点では削除されています。以下が予告動画のワンシーンを切り抜いた画像。画像はぼやけていてはっきりとゲーム機の見た目がわかるわけではありませんが、ゲームメディアのGamesRadar+は「普通のNintendo Switchと見た目は変わらない」と指摘。GameSpotも「Nintendo Switch 2がオリジナルのNintendo Switchと同様のデザインとフォームファクタを採用することを示唆しているようです」と報じました。Satisfyeは12月6日にZenGrip 2に関するマーケティング資料を配布しており、それが以下の画像。ここには「次世代コンソールに備えてください」「Top Secret(極秘)」と記されていることが確認できます。また、ZenGrip 2の別のマーケティング資料には、「次世代Nintendo Switchのための人間工学に基づいた手の位置と究極のゲーム体験」と記されていたと、GameSpotは報じています。ZenGrip 2は記事作成時点ですでに予約注文可能で、価格は49.99ドル(約7600円)からです。出荷時期は2025年春を予定していますが、それまでにNintendo Switch 2が発売されるか否かは不明です。なお、ZenGrip 2の製品ページには、公開されているデザインは「予想されるデザイン」であり、デザインは「最終的な仕様に合わせて調整される」と記載されています。Satisfyeの製品ページにはNintendo Switch 2や任天堂について一切触れられていませんが、「Made For Next Gen Console(次世代コンソール向けに作成)」というアイコンが掲載されており、これがNintendo Switchによく似ているとGameSpotは指摘しています。なお、GameSpotは「任天堂の現在の会計年度が終了する2025年3月末までに正式にNintendo Switch 2を発表する予定です」と指摘しました。