º£µ¨²ÃÆþ¤Î¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤¬Áá¤¯¤â¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÂàÃÄ¡©ºÆ¤ÓÁª¼êÅÐÏ¿ÌäÂê¤¬Éâ¾å
º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â(26)¤À¤¬¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
º£²Æ¤ËRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤éÁí³Û6000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó96²¯±ß)¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡£¥«¥ó¥Æ¥é»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸ÅÁã¤Ø¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êºâÀ¯ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤º¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¤âÁª¼êÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¤ä¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½DF¥ß¥«¥¤¥ë¡¦¥Õ¥§¥¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥í¥Ã¥¤ÎÊü½Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½DF¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤Æ¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤ÎÅÐÏ¿¤ËÀ®¸ù¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ºâÌ³µ¬Â§¤ÎÂè77¾ò¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½DF¤Î80¡ó¤Þ¤Ç¤ÎµëÍ¿¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂåÂØÁª¼ê¤òÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬µëÍ¿³ä¹ç¤òÀ©¸ÂÆâ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Ï»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Ïº£Ç¯8·î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢¤â¤·ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤Ç¤¤ë¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÁª¼ê¤â¥¯¥é¥Ö¤âÂàÃÄ¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï»Ä¤ë´ü´Ö¤Ç¡¢»ñ¶â½¸¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëÌÏÍÍ¡£¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¤¥¤È¤ÎÀµ¼°·ÀÌó¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ãµ¤·¤òÌÏº÷Ãæ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
º£²Æ¤ËRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤«¤éÁí³Û6000Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó96²¯±ß)¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¡£¥«¥ó¥Æ¥é»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¸ÅÁã¤Ø¤ÎÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êºâÀ¯ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤º¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¤âÁª¼êÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¯¥é¥Ö¤¬µëÍ¿³ä¹ç¤òÀ©¸ÂÆâ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Ï»Ä¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¥À¥Ë¡¦¥ª¥ë¥â¤Ïº£Ç¯8·î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¡¢¤â¤·ÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ø°ÜÀÒ¤Ç¤¤ë¾ò¹à¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÁª¼ê¤â¥¯¥é¥Ö¤âÂàÃÄ¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï»Ä¤ë´ü´Ö¤Ç¡¢»ñ¶â½¸¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëÌÏÍÍ¡£¤¹¤Ç¤Ë·ÀÌó±äÄ¹¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥¤¥¤È¤ÎÀµ¼°·ÀÌó¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ãµ¤·¤òÌÏº÷Ãæ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇ¹âÊö¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤
ÆüËÜ¿Í¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëCL¡õEL¤ò
WOWOW¤Ç´Ñ¤è¤¦
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é