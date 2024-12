◆「2024FNS歌謡祭」第2夜タイムテーブル

【モデルプレス=2024/12/11】12月4日と11日の2週連続、2夜合計で約8時間30分生放送される相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2024FNS歌謡祭』(18時30分〜)。11日放送の第2夜のタイムテーブルが公式サイトにて公開された。【18時半〜】・IMP.「ミチシルベ」・コレサワ「元彼女のみなさまへ」・櫻坂46「I want tomorrow to come」・GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」・なにわ男子「コイスルヒカリ」・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」・僕が見たかった青空「好きすぎてUp and down」

【19時頃〜】・HY「恋をして」・JAEJOONG×大橋和也(なにわ男子)「粉雪」・Superfly「Charade」・タイトル未定「鼓動」・乃紫「初恋キラー」・宝鐘マリン「パイパイ仮面でどうかしらん?」・宮本浩次「冬の花」・Mega Shinnosuke「愛とU」・Little Glee Monster「Break out of your bubble」ミュージカル企画・ミュージカル『ウェイトレス』(高畑充希・ソニン・LiLiCo)「パイの中は? What’ s Inside」「始めよう Opening Up」・ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』(城田優)「抑えがたい欲望」・ミュージカル『レ・ミゼラブル』(生田絵梨花)「夢やぶれて」【20時頃〜】・INI「LOUD」・aiko「相思相愛」・生田絵梨花「モンブラン」・AKB48「なんてったってアイドル」・香取慎吾「Circus Funk(feat. Chevon)」・King & Prince「WOW」・THE ALFEE「メリーアン」・SixTONES「THE BALLERS」・松本孝弘(B’ z)×新浜レオン「傷だらけのローラ」/西城秀樹・宮本浩次×渋谷龍太(SUPER BEAVER)「今宵の月のように」・RIIZE「Lucky」・LiSA「QUEEN」・LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」【21時頃〜】・幾田りら「ハミング」・GEMN「ファタール」・SUPER EIGHT×岡村靖幸「ハリケーンベイベ」・SUPER BEAVER「小さな革命」・ゼッド×C&K「ジャカ☆ジャ〜ン」・ゼッド×AI「NAKAMA」・羊文学「Burning」・平手友梨奈「ALL I WANT」・マカロニえんぴつ「忘レナ唄」・松本孝弘(B’ z)×TERU(GLAY)「落陽」/吉田拓郎(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】