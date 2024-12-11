「2024FNS歌謡祭」第2夜タイムテーブル公開
【モデルプレス＝2024/12/11】12月4日と11日の2週連続、2夜合計で約8時間30分生放送される相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2024FNS歌謡祭』（18時30分〜）。11日放送の第2夜のタイムテーブルが公式サイトにて公開された。
【写真】「2024FNS歌謡祭」第2夜タイムテーブル
【18時半〜】
・IMP.「ミチシルベ」
・コレサワ「元彼女のみなさまへ」
・櫻坂46「I want tomorrow to come」
・GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
・なにわ男子「コイスルヒカリ」
・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
・僕が見たかった青空「好きすぎてUp and down」
【19時頃〜】
・HY「恋をして」
・JAEJOONG×大橋和也（なにわ男子）「粉雪」
・Superfly「Charade」
・タイトル未定「鼓動」
・乃紫「初恋キラー」
・宝鐘マリン「パイパイ仮面でどうかしらん？」
・宮本浩次「冬の花」
・Mega Shinnosuke「愛とU」
・Little Glee Monster「Break out of your bubble」
ミュージカル企画
・ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LiLiCo）
「パイの中は？ What’ s Inside」「始めよう Opening Up」
・ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）
「抑えがたい欲望」
・ミュージカル『レ・ミゼラブル』（生田絵梨花）
「夢やぶれて」
【20時頃〜】
・INI「LOUD」
・aiko「相思相愛」
・生田絵梨花「モンブラン」
・AKB48「なんてったってアイドル」
・香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
・King ＆ Prince「WOW」
・THE ALFEE「メリーアン」
・SixTONES「THE BALLERS」
・松本孝弘（B’ z）×新浜レオン「傷だらけのローラ」／西城秀樹
・宮本浩次×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「今宵の月のように」
・RIIZE「Lucky」
・LiSA「QUEEN」
・LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」
【21時頃〜】
・幾田りら「ハミング」
・GEMN「ファタール」
・SUPER EIGHT×岡村靖幸「ハリケーンベイベ」
・SUPER BEAVER「小さな革命」
・ゼッド×C＆K「ジャカ☆ジャ〜ン」
・ゼッド×AI「NAKAMA」
・羊文学「Burning」
・平手友梨奈「ALL I WANT」
・マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
・松本孝弘（B’ z）×TERU（GLAY）「落陽」／吉田拓郎
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「2024FNS歌謡祭」第2夜タイムテーブル
◆「2024FNS歌謡祭」第2夜タイムテーブル
【18時半〜】
・IMP.「ミチシルベ」
・コレサワ「元彼女のみなさまへ」
・櫻坂46「I want tomorrow to come」
・GENERATIONS「エンドレス・ジャーニー」
・なにわ男子「コイスルヒカリ」
・FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」
・僕が見たかった青空「好きすぎてUp and down」
・HY「恋をして」
・JAEJOONG×大橋和也（なにわ男子）「粉雪」
・Superfly「Charade」
・タイトル未定「鼓動」
・乃紫「初恋キラー」
・宝鐘マリン「パイパイ仮面でどうかしらん？」
・宮本浩次「冬の花」
・Mega Shinnosuke「愛とU」
・Little Glee Monster「Break out of your bubble」
ミュージカル企画
・ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LiLiCo）
「パイの中は？ What’ s Inside」「始めよう Opening Up」
・ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）
「抑えがたい欲望」
・ミュージカル『レ・ミゼラブル』（生田絵梨花）
「夢やぶれて」
【20時頃〜】
・INI「LOUD」
・aiko「相思相愛」
・生田絵梨花「モンブラン」
・AKB48「なんてったってアイドル」
・香取慎吾「Circus Funk（feat. Chevon）」
・King ＆ Prince「WOW」
・THE ALFEE「メリーアン」
・SixTONES「THE BALLERS」
・松本孝弘（B’ z）×新浜レオン「傷だらけのローラ」／西城秀樹
・宮本浩次×渋谷龍太（SUPER BEAVER）「今宵の月のように」
・RIIZE「Lucky」
・LiSA「QUEEN」
・LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」
【21時頃〜】
・幾田りら「ハミング」
・GEMN「ファタール」
・SUPER EIGHT×岡村靖幸「ハリケーンベイベ」
・SUPER BEAVER「小さな革命」
・ゼッド×C＆K「ジャカ☆ジャ〜ン」
・ゼッド×AI「NAKAMA」
・羊文学「Burning」
・平手友梨奈「ALL I WANT」
・マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
・松本孝弘（B’ z）×TERU（GLAY）「落陽」／吉田拓郎
（modelpress編集部）
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