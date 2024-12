バーガーキングが、年末年始限定で紅白カラーの超大型チーズバーガー「24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)」を新たに発売。

ワッパーセット300円引きクーポンとオリジナルステッカーが付いた「めでたい大入袋」も、発売を記念して購入された方に配布されます☆

バーガーキング「24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)」

発売日:2024年12月13日(金)〜

価格:単品2,090円(税込)、セット2,390円(税込)

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売

※数量限定商品につき、売り切れ次第、販売終了

直火焼き100%ビーフパティの、香ばしくジューシーなおいしさを堪能できるよう、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開しているバーガーキング。

2024年の締めくくりとして、年末年始に食べたくなる紅白カラーのめでたい超大型チーズバーガー「24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)」を期間・数量限定で登場します!

「24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)」には直火焼きの100%ビーフパティを4枚使い、フレッシュなトマトとオニオン、味のアクセントのピクルスをプラス。

「特製スパイシーソース」のピリ辛と、濃厚チーズをふんだんに使用した「特製5種のチーズソース」のまろやかな味がベストマッチな、紅白カラーのメニューです☆

「24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)」を注文する際は、食べやすい「ハーフカット」がおすすめ。

レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーすると、半分にカットして提供されます。

持ちやすく、肉汁のおいしさたっぷりの真ん中から食べられるオーダーです!

まだ4枚肉にチャレンジしたことがない人も、超大型バーガーファンの人たちも、年末年始にふさわしい紅白カラーのめでたい超大型チーズバーガーを楽しめる新メニュー。

また、発売を記念して「24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)」を購入すると、「めでたい大入袋」のプレゼントも数量限定で実施されます。

「ワッパーセット各種300円引きクーポン」と「オリジナルステッカー」が入った、数量限定のお得なクーポンです☆

特典「めでたい大入袋」

内容:ワッパー セット割引きクーポン1枚、オリジナルステッカー1枚

ワッパーセット割引きクーポン 対象メニュー:ワッパー/ワッパー チーズ/ダブルワッパー チーズ/テリヤキワッパー/スモーキーBBQワッパー/スパイシーワッパー/アボカドワッパー/クアトロチーズワッパー/マッシュルームワッパー/ダブルマッシュルームワッパー/KYOTOワッパー

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)

※好きなドリンクを選べます

※ 一部店舗では、取り扱っていない場合があります

※他の割引サービスとの併用はできません

※このクーポン1枚で対象のワッパー セットが1セット300円引きになります

※対面レジでのみ利用可能

※モバイルオーダー、セルフレジ、デリバリーでは利用できません

※「KYOTOワッパー」はカスタマイズ不可

※「マッシュルームワッパー」「ダブルマッシュルームワッパー」「KYOTOワッパー」はAM10:30以降にご利用ください

※配布期間は2025年1月2日まで

※数量限定につき、配布期間中に在庫が終了する場合があります

※事前のお取り置きは承っておりません

※画像はイメージです

「24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)」を1つ(単品・セットいずれも)購入するごとにもらえる特典「めでたい大入袋」

対象のワッパーセットが通常価格より300円引きで楽しめる「ワッパーセット割引きクーポン」1枚と「オリジナルステッカー」1枚が入っています☆

紅白カラーがめでたい、超大型チーズバーガーが期間・数量限定で登場。

バーガーキングの「24/25 T.O.P.(ザ・ワンパウンダー 24/25)」は、2024年12月23日より期間・数量限定で発売です!

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告なく商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

