ジョナサンに、世界中で愛されている「ムーミン」とコラボした、2025年の福袋が登場。

3つのコラボグッズとお食事券がセットになった「ムーミン」コラボ 福袋2025の予約受付を、店頭レジにてスタートします☆

ジョナサン「ムーミン」コラボ 福袋2025

予約受付:2024年12月16日(月)〜 ※なくなり次第終了

商品引き渡し:2025年1月1日(水)11:00〜1月7日(火)

予約方法・場所:店頭レジ(事前予約制)※電話・WEBでの予約販売はありません

価格:3,500円(税込)

販売数量:16,300個 ※購入は1人3個まで

対象店舗:ジョナサン全店

すかいらーくレストランツが運営する「ジョナサン」にて、2024年12月16日より、「ムーミン」コラボ 福袋2025の予約受付を店頭レジにてスタート。

ジョナサン初となる、世界的な人気キャラクター「ムーミン」とのスぺシャルコラボグッズが、数量限定の福袋に登場します!

ジョナサンで使える3,000円分のお食事券と共に、福袋には大人かわいいオリジナルデザインのコラボグッズ「スウェットトートバッグ・ミニボトル・ジャガードタオル」の3点をセット。

ムーミン谷に広がる美しい自然をイメージし、植物の優しさと温かさが感じられるボタニカルデザインがポイントです。

優しい色調で描かれた「ムーミン」たちが、植物に囲まれたリースや自然の広がりを感じさせるデザインで登場。

手に取るたび笑顔が咲き、新しい1年を穏やかで心豊かに迎えられる特別なグッズがそろっています☆

食事券 3,000円分

有効期限:2025年4月30日(水)まで

※1,000円×3枚、複数枚を同時に利用可能

※ジョナサン全店で利用可能

※消費税込みの総額より、1,000円単位で割引

※差額の釣銭や換金・返金及び払い戻し等はできません

※オーナー様割引券、家族割引券、他の%割引券との併用はできません

※店内飲食のみご利用可、テイクアウト・宅配・売店商品には使用できません

※会計時にレジで提示、セルフレジ・テーブル決済では利用できません

※割引分に対するVポイント、dポイント、楽天ポイント、すかいらーくポイントは付与されません

ジョナサン全店で使える、3,000円分のお食事券。

1会計で複数枚の同時利用も可能です。

スウェットトートバッグ

サイズ:約300×280×100mm

軽くて持ちやすい、スウェット素材のトートバッグは、「ムーミン」たちのイラストがあしらわれた、オリジナルデザイン。

B5サイズのノートがすっぽり入るサイズ感で、マチ付きだから収納力もしっかりあります。

内ポケットもついて使い勝手がよく、デイリーユースにぴったりです☆

ミニボトル(ステンレス製)

容量:約135ml

サイズ:約148×Φ45mm

女性の手にもすっぽり収まる、持ち運びに便利なミニボトル。

上品な「ムーミン」デザインで、保温・保冷の両方に対応し、季節を問わず使えます!

ジャガードタオル

サイズ:約250×250mm

肌触りのよい、綿100%のジャガード織タオルハンカチ。

人気の「リトルミイ」柄が可愛いらしく、長く愛用したい1枚です☆

オリジナルデザインの「ムーミン」グッズ3点がセットになった、数量限定の福袋。

ジョナサンの「ムーミン」コラボ 福袋2025は、2024年12月16日より予約受付スタートです!

※画像はすべてイメージです

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルグッズ3点と3,000円分のお食事券つき!ジョナサン「ムーミン」コラボ 福袋2025 appeared first on Dtimes.