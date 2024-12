記事のポイント



Yahooニュース(Yahoo News)は、多くのニュース媒体と同じように、今年の米大統領選の影響がもう少し長引くと予測していた。「一部のスタッフは、開票結果が出てから数日はオフィスにとどまる予定だった」と、Yahooニュースのゼネラルマネージャー兼シニアバイスプレジデントである カット・ダウンズ・マルダー 氏は、DIGIDAYポッドキャストの最新エピソードで明かした。

選挙に伴うアクセス増加

選挙後のニュースサイクル

主要プラットフォームとしてのReddit(レディット)

代替プラットフォームとしてのThreads(スレッズ)

幸い、ニュース媒体は柔軟な対応に慣れている。そして、ドナルド・トランプ氏がホワイトハウスに返り咲くことが決まった今、報道各社はこのあとに起こる事態の理解に努めている。第1次トランプ政権の際のようなトラフィックの増加(「トランプ・バンプ」)なのか、それともニュースへの関心の低下なのかだ。「未来に何が起こるかを予測するのは難しい。(トラフィックの)増加が続くのか、続くとしたらどんな形になるのか。一方には、新たに流入する読者がいて、彼らは今現在何が起こっているのかをすべて知りたがっている。他方には、脱落する読者もいて、彼らはニュースを避ける」と、ダウンズ・マルダー氏は語る。同氏はワシントン・ポスト(The Washington Post)に14年勤めたあと、2022年にYahooニュースに加わった。実際のところ、Yahooニュースでは選挙の前後でオーディエンスの関心が高まった。ただし、一部のオーディエンスは選挙後の燃え尽きの兆候を示してもいた。「(燃え尽きは)おそらく2016年の選挙の時よりも多かったと考えている。したがって、我々のYahooでの目標は、一人ひとりの読者がどの段階にいるかを把握して、体験をカスタマイズし、関心のレベルに即した体験を、適切な場で提供することだ」と、ダウンズ・マルダー氏は語った。以下にインタビューのハイライトを抜粋した。分量と読みやすさを考慮し、発言内容には編集を加えている。Subscribe: Apple Podcasts | Spotify選挙前と選挙中には関心の増加が見られ、選挙後にもそれが続いた。幸運なことに、我々にはもとより大規模なユーザー基盤があり、彼らは極めて忠実だ。したがって、実際に起こったことはおおむね、ユーザー増加も多少はあったものの、むしろニュース消費の大幅な深化だったといえる。選挙結果の影響はもう少し長く続くだろうと予測していた。しかし、我々は読者を徐々に普段通りの生活に戻す手助けができた。とはいえ、まだ政治サイクルの通常期間と比べればニュースは多い。閣僚指名が続いているからだ。Redditは、今年の早い段階から我々が注目してきたプラットフォームだ。ニュースに高い関心を持つ人々が集まるプラットフォームであり、当然ながら議論やリンクバックがさかんに行われる。そこにはプラットフォームとして多大な利点がある。(Redditに)ソーシャルリーダーを配置して、そこでのプログラム展開に真剣に取り組んだ結果、大幅なアクセス増加につなげることができた。選挙の前後では、数人の記者が「ask me anything(何か質問ある?)」企画を実施した。(インスタグラム[Instagram]の)Threadsのオーディエンスはややタイプが異なる。多くの人々がインスタグラム経由で訪れ、フォロワーを連れてきてくれる。雰囲気や文脈が異なり、オーディエンスは違ったコンテンツを期待している。Threadsに特有の文脈に合致したコンテンツを制作し、オーディエンスを獲得できれば、プラスに作用するだろう。Threadsという空間に飛び込むだけではだめで、それなりの創意工夫が求められる。ネットワークメカニズムの特性上、まったく異なるプラットフォームなのだ。[原文:How news publishers are adapting post-election, with Yahoo News’s Kat Downs Mulder]Tim Peterson(翻訳:的場知之/ガリレオ、編集:佐藤葉)