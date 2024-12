ユーハイムから、2025年バレンタインコレクションとして「ユーハイム(ポケモン)」が登場!

「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン」をテーマに、シンプルな原料と菓子職人の技術を活かしたお菓子が楽しめます☆

ユーハイム「ポケモン」2025年バレンタインコレクション

オンラインショップ予約:2024年12月20日(金)〜

店頭発売日:2025年1月6日(月)より順次

取扱店舗:ユーハイム公式オンラインショップ、店舗

※販売店舗は「ユーハイム特設サイト」を確認ください

※一部商品の取扱いが無い店舗もあります

※商品は品切れ次第、終了となります

店頭発売に先駆け、ユーハイムのオンラインショップにて先行予約が始まります。

世代を越えて愛される「ポケモン」から着想した「―ポケモンデザインのお菓子で気持ちをおくる― ユーハイムバレンタイン」がテーマのコレクション。

シンプルな原料と菓子職人の技術を活かし、親子3代に親しまれるユーハイムのお菓子をポケモンたちといっしょに楽しめます☆

バレンタインのためだけのスペシャルなお菓子「ユーハイム(ポケモン)」は、全部で8種類です。

ピカチュウやイーブイなど全部で11種類のポケモンたちが登場するデザインパッケージもポイント。

素材の風味が活きたやさしい味のお菓子を手に、個性豊かなポケモンたちとおやつの時間を楽しめるラインナップになっています。

2025年のバレンタインデーは、お菓子と共にポケモンに込められた気持ちも贈ることができます。

ビスケットアソート

価格:2,160円(税込)

内容量:110g入

特定原材料等:小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

素材の風味を活かした全9種類のビスケットを詰め合わせて、ピカチュウのデザイン缶に入れたビスケットアソート。

ピカチュウのかたちのビスケットもポイントです。

モンスターボールバウム

価格:1,944円(税込)

内容量:バウムクーヘン2個・ビスケット1個入

特定原材料等:小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンをチョコレートでコーティング。

真ん中にホワイトチョコレートでコーティングしたビスケットを入れて、モンスターボールに見立てた一品です。

スティックバウム(4個入)

価格:972円(税込)

内容量:4個入

特定原材料等:小麦、卵、乳、アーモンド

ていねいに焼きあげたバウムクーヘンを、食べやすいスティック状にカットし。

個包装のデザインはピカチュウ・メタモン・イーブイ・カビゴンの全4種類がランダムで入っています。

スティックバウム(6個入)

価格:1,512円(税込)

内容量:6個入

特定原材料等:小麦、卵、乳、アーモンド

食べやすい「スティックバウム」の6個入もラインナップ。

ピカチュウ・メタモン・イーブイ・カビゴンの個包装がランダム封入されます。

クッキー(チョコ)

価格:1,296円(税込)

内容量:7個入

特定原材料等:小麦、卵、乳

カカオが香るさくさくのひとくちサイズの個包装のクッキー。

個包装のデザインはイーブイのポーズ違い全7種類のランダム封入です。

クッキー(ダージリン)

価格:1,296円(税込)

種類:7個入

特定原材料等:小麦、卵、乳

ダージリンが香る、さくさくのひとくちサイズの個包装のクッキー。

個包装のデザインはピカチュウのポーズ違いがランダムで全7種類用意されています。

ミニチョコバウム(ミルク)

価格:648円(税込)

内容量:3個入

特定原材料等:小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

ミルクチョコレートに包まれたかわいいサイズのバウムクーヘン。

フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメがいっぱいのかわいらしいパッケージに入っています☆

ミニチョコバウム(ホワイト)

価格:648円(税込)

内容量:3個入

特定原材料等:小麦、卵、乳、アーモンド、大豆

ホワイトチョコレートに包まれたかわいいサイズのバウムクーヘンです。

ニャオハ・ホゲータ・クワッスのにぎやかなパッケージに入っています☆

シンプルな原料と菓子職人の技術によって作られた、ポケモンのバレンタインギフト!

ユーハイムの2025年バレンタインコレクション「ユーハイム(ポケモン)」は、2024年12月20日(金)よりオンラインショップにて先行予約開始、2025年1月6日(月)より店頭販売開始です。

※商品はすべて洋酒不使用です

