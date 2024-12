【「サイバーパンク2077」アップデート2.2】12月10日 配信

「サイバーパンク2077」アップデート2.2

CD PROJEKT REDは、オープンワールドRPG「サイバーパンク2077」アップデート2.2の配信を12月10日に開始した。

今回のアップデートでは主人公であるVのカスタマイズオプションが100種以上追加されたほか、レイフィールド車専用の「クリスタルコート」技術が他の車種にも対応する。また、これに対応する車種向けのカラーリング変更機能も追加となる。加えて10台の車種がオートフィクサーにて購入可能となる。

このほか、フォトモードに関するアップデートや、ジョニーが助手席に現われコメントをしたりするようにもなるという。

助手席に出現するジョニー

『サイバーパンク2077』アップデート2.2がPC、PlayStation 5、Xbox Series X|S向けに配信開始!



