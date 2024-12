24/12/16付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:24/12/2〜12/8)TOP100内の週間総再生数は2億9040.6万回(先週比2.0%減)、TOP500内では6億3088.4万回(同2.3%減)となった。TOP500に初登場したのは23作(先週25作)、そのうちTOP100入りは4作(先週3作)だった。【TOP10動向】■「APT.」5週連続1位&1000万回超え ミセスがTOP3に2曲

BLACKPINKのロゼがブルーノ・マーズとコラボしたROSE(E=アキュートアクセント付き)& Bruno Mars「APT.」(週間再生数1201.4万回/先週比8.4%減)が、5週連続1位を獲得した。週間再生数1000万回超えも5週連続で、そのうち4週は唯一の週間1000万回突破となる独走状態。同ランキングで海外アーティストが5週連続1位を獲得するのは、2021/8/23付のBTS「Permission to Dance」以来、3年4ヶ月ぶり、累積再生数は7480.5万回に伸ばした。先週まで4週連続で顔ぶれが変わらなかったTOP3に変動があった。2位はMrs. GREEN APPLE「ビターバカンス」(週間再生数971.1万回/先週比75.3%増)。先週7位の初登場から5ランクアップ、累積再生数は1525.3万回となった。6週連続3位は、同じくMrs. GREEN APPLEの「ライラック」(週間再生数896.6万回/先週比2.1%増)で、2曲がTOP3入り。累積再生数を3億4997.0万回に伸ばした。4位(先週2位)はCreepy Nuts「オトノケ - Otonoke」(週間再生数860.8万回/先週比10.2%減)、5位(先週4位)はaespa「Whiplash」(週間再生数612.0万回/先週比8.0%減)、6位(先週5位)はAKASAKI「Bunny Girl」(週間再生数553.0万回/先週比8.3%減)、7位(先週6位)はCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」(週間再生数546.3万回/先週比3.9%減)、8位(先週10位)はOmoinotake「幾億光年」(週間再生数482.6万回/先週比6.9%減)の順に。9位(先週12位)はMrs. GREEN APPLEの「Soranji」(週間再生数482.4万回/先週比0.9%減)。2022年10月18日配信開始曲が9週ぶりにTOP10返り咲き、累積再生数を4億2318.0万回に伸ばした。10位(先週8位)は、こっちのけんと「はいよろこんで」(週間再生数473.2万回/先週比12.6%減)となった。アーティスト別TOP500合計再生数の上位30組のうち、前週を上回ったのは6組(先週12組)。最も伸び幅が大きかったのはNumber_iで約1.6倍増(前週比159.0%)、ONE OK ROCKが21.3%増、NewJeansが18.8%増、BE:FIRSTが15.0%増、King Gnuが11.5%増と、2桁増を記録した。【上位トピック】■Mrs. GREEN APPLE「familie」が通算21作目の1億回突破 歴代1位記録更新Mrs. GREEN APPLEの新曲「ビターバカンス」(11月29日配信開始)が、登場2週目で2位となりTOP3入りした。12月20日公開の映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、先週12/9付「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」では初登場1位を獲得した。また、18位(先週16位)「familie」(週間再生数416.9万回/8月9日配信開始)の累積再生数が1億96.6万回となり1億回の大台を突破。累積再生数1億回突破は通算21作目で、歴代単独1位記録を自ら更新した。今年度に配信開始した楽曲の累積再生数1億回突破は「ライラック」「ナハトムジーク」「コロンブス」に続き4作目。今年度配信開始楽曲4作品が1億回を突破したのは、Mrs. GREEN APPLEだけとなっている。「familie」は24/8/19付の「オリコン週間ストリーミングランキング」で23位に初登場。その後、18週連続でTOP30入りキープしている。2015年7月8日にメジャーデビューしたMrs. GREEN APPLEは、来年の10周年に向け、12月2日に都内で「Mrs. GREEN APPLE『デビュー10周年企画』記者発表」を実施。デビュー10周年記念日の2025年7月8日にベストアルバム『10』をリリースすること、同7月26・27日に横浜・山下ふ頭で10万人規模の野外ライブ『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE』を開催することなどを発表した。■King Gnu、日曜劇場主題歌「ねっこ」が急上昇King Gnuが約1年ぶりの新曲として10月21日に配信リリースした「ねっこ」(週間再生数462.7万回/先週比37.3%増)が先週28位→12位に急上昇した。同曲は、神木隆之介が主演を務めるTBS系日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』の主題歌としてKing Gnuが書き下ろしたミドルバラード。ここぞのタイミングで流れる「ねっこ」が視聴者の反響を呼んでいる。■Number_i新曲「HIRAKEGOMA」初登場16位Number_iの1stフルアルバム『No.I』(9月23日発売)のデラックス盤、『No.I(Deluxe)』が、事前の告知なく12月2日にサプライズで配信リリースされた。このデラックス盤に追加収録された未発表の新曲「HIRAKEGOMA」(ヒラケゴマ)が、週間再生数441.1万回で16位に初登場。今作のけん引により、Number_iのTOP500内総再生数の前週比が159.0%となり、ランクインアーティスト最高の伸び幅となった。同曲は、12/16付オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキングでは初週3.6万DLで初登場1位を獲得した。■マライア・キャリーXマス曲、Creepy Nuts話題曲が1億回突破マライア・キャリーが2016年11月に配信リリースしたクリスマスシーズンの定番曲「All I Want For Christmas Is You」(週間再生数251.6万回/先週比39.7%増)が、先週75位→44位に急上昇。累積再生数は1億110.5万回となり、1億回の大台を突破した。176位(先週179位)のCreepy Nuts「二度寝」(週間再生数109.5万回/先週比0.4%増)も累積再生数1億回を突破。「のびしろ」「Bling-Bang-Bang-Born」「かつて天才だった俺たちへ」に続き、通算4作目の1億回突破となった。本作は、2024年1月期に放送されたドラマ『不適切にもほどがある!』の主題歌。ドラマの略称『ふてほど』は、12月2日に発表された「現代用語の基礎知識選2024ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれた。「二度寝」は24/2/12付週間ストリーミングランキングで191位に初登場。24/4/15付で本作最高位となる9位にランクインしたほか、2/26付〜7/29付まで23週連続TOP100入りを記録した。