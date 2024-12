【週刊少年サンデー 2025年2・3合併号】12月11日 発売価格:380円

小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2025年2・3合併号」を本日12月11日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。

今号の表紙は「帝国編」連載中の「葬送のフリーレン」が飾る。巻頭カラーには、連載3周年とコミックス12巻の発売を記念して「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」が登場。また、「界変の魔法使い」、「百瀬アキラの初恋破綻中。」、「テノゲカ」、「レッドブルー」がセンターカラーで掲載されている。

