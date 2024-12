サザンオールスターズ歴代アルバムリマスター最終第3弾で5作品を配信！「#MyBestサザンプレイリスト」も開始

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■リマスター音源リリースを記念して、リスナー参加型特別企画「#MyBestサザンプレイリスト」の実施が決定

サザンオールスターズが、新オリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースを待つファンへの感謝の気持ちを込めて、『THANK YOU SO MUCH』企画と称し、配信限定で3週にわたり歴代オリジナルアルバム全15作品のリマスターver.のリリース。

12月11日、最終第3弾として『世に万葉の花が咲くなり』 (1992年)、『Young Love』 (1996年)、『さくら』 (1998年)、『キラーストリート』 (2005年)、『葡萄』 (2015年)の5作品が各種ダウンロード&ストリーミングサービスにて配信スタートとなり、ついに歴代15作品のリマスター音源が出揃う形となった。

6月25日、16枚目のニューアルバムリリースを発表したサザンオールスターズ。夏には、新曲「恋のブギウギナイト」(フジテレビ系ドラマ『新宿野戦病院』主題歌)や「ジャンヌ・ダルクによろしく」(TBS系スポーツ2024テーマ曲)の配信リリースをはじめ、テレビ出演等を通じて話題を呼び、“最後の夏フェス出演”と謳った『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』では、同フェス史上最多となる応募数を記録、特別措置として開催された映画館でのライブ・ビューイングも全席ソールドアウト&12月13日からは5日間限定のアンコール上映が実施されるなど日本の音楽界を大きく賑わせた。

11月にはニューアルバムのタイトル『THANK YOU SO MUCH』の発表とともに、全国13ヵ所26公演を巡るアリーナ・5大ドームツアーの開催も発表し、話題を席巻。キャリア47年目のサザンオールスターズの一挙手一投足に多くの人が注目していると言えるだろう。

【サザンオールスターズ 歴代オリジナル・アルバム全15作リマスター配信 第3弾ラインナップ】

2024/12/11 配信リリースタイトル ※()内はオリジナルリリース日

『世に万葉の花が咲くなり』 (1992年9月26日)

『Young Love』 (1996年7月20日)

『さくら』 (1998年10月21日)

『キラーストリート』 (2005年10月5日)

『葡萄』 (2015年3月31日)

■リマスター音源リリースを記念して、リスナー参加型特別企画「#MyBestサザンプレイリスト」を実施

歴代オリジナルアルバム全15作リマスターver.の配信限定リリースを記念して、リスナー参加型特別企画の実施が決定。

「#MyBestサザンプレイリスト」と題された本企画は、対象のストリーミングサービスでそれぞれが好きなサザンオールスターズの楽曲を集めて、自分にとってのサザンベスト・プレイリストを作成し、XまたはInstagramに投稿。特設フォームから応募することで、応募者の中から、抽選で100名に歴代オリジナルアルバム全15作のジャケット写真があしらわれた“サザンオールスターズ オリジナル・アルバムA4クリアファイル”がプレゼントされる。

なお、応募受付期間は12月11日から12月31日23時59分まで、詳しくは特設応募フォームをチェックしよう。

また12月13日からは、『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』のライブ・ビューイング・アンコール上映も全国で行われる(チケットは現在一般発売中)。

リリース情報

2025年3月リリース

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』特設サイト リマスター配信ページ

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_remaster2024

#MyBestサザンプレイリストキャンペーン 特設応募フォーム

サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp