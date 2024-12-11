サザンオールスターズ、歴代オリジナル・アルバムリマスター最終第3弾の5作品が配信開始
2025年3月に、16枚目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースするサザンオールスターズが、『THANK YOU SO MUCH』企画と称し、配信限定で3週にわたり歴代オリジナル・アルバム全15作品のリマスターver.のリリースを行っている。
12月11（水）には、最終第3弾として『世に万葉の花が咲くなり』 （1992年）、『Young Love』 （1996年）、『さくら』 （1998年）、『キラーストリート』 （2005年）、『葡萄』 （2015年）の5作品が各種ダウンロード&ストリーミングサービスにて配信スタートとなり、ついに歴代15作品のリマスター音源が出揃う形となった！
【#MyBestサザンプレイリストキャンペーン 特設応募フォーム】
https://form.run/@SAS2024Remaster
リリース情報
※（）内はオリジナルリリース日
■2024/11/27 配信リリースタイトル
『熱い胸さわぎ』 （1978年8月25日）
『10ナンバーズ・からっと』 （1979年4月5日）
『タイニイ・バブルス』 （1980年3月21日）
『ステレオ太陽族』 （1981年7月21日）
『NUDE MAN』 （1982年7月21日）
■2024/12/04 配信リリースタイトル
『綺麗』 （1983年7月5日）
『人気者で行こう』 （1984年7月7日）
『KAMAKURA』 （1985年9月14日）
『SOUTHERN ALL STARS』 （1990年1月13日）
『稲村ジェーン (SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS)』 （1990年9月1日）
■2024/12/11 配信リリースタイトル
『世に万葉の花が咲くなり』 （1992年9月26日）
『Young Love』 （1996年7月20日）
『さくら』 （1998年10月21日）
『キラーストリート』 （2005年10月5日）
『葡萄』 （2015年3月31日）
【リマスター配信情報】
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_remaster2024
2024年11月27日（水）より順次配信予定。
【サザンオールスターズ 歴代オリジナル・アルバム全15作リマスター配信告知トレーラー】
https://www.youtube.com/@SouthernAllStarsch
ライブ・イベント情報
1月11日（土）開場16:00 開演17:00
1月12日（日）開場16:00 開演17:00
会場：石川県産業展示館4号館
1月22日（水）開場17:30 開演18:30
1月23日（木）開場17:30 開演18:30
会場：広島サンプラザホール
1月28日（火）開場17:30 開演18:30
1月29日（水）開場17:30 開演18:30
会場：神戸ワールド記念ホール
2月 8日（土）開場15:30 開演17:00
2月 9日（日）開場15:00 開演16:30
会場：さいたまスーパーアリーナ
2月19日（水）開場17:30 開演18:30
2月20日（木）開場17:30 開演18:30
会場：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
3月 1日（土）開場16:00 開演17:00
3月 2日（日）開場15:30 開演16:30
会場：あなぶきアリーナ香川
3月15日（土）開場16:00 開演17:00
3月16日（日）開場15:30 開演16:30
会場：沖縄アリーナ
4月 2日（水）開場17:00 開演18:30
4月 3日（木）開場17:00 開演18:30
会場：横浜アリーナ
4月12日（土）開場15:00 開演17:00
4月13日（日）開場15:00 開演17:00
会場：みずほPayPayドーム福岡
4月23日（水）開場16:30 開演18:30
4月24日（木）開場16:30 開演18:30
会場：バンテリンドーム ナゴヤ
5月10日（土）開場15:00 開演17:00
5月11日（日）開場14:00 開演16:00
会場：大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）
5月17日（土）開場15:00 開演17:00
5月18日（日）開場14:00 開演16:00
会場：京セラドーム大阪
5月28日（水）開場16:00 開演18:30
5月29日（木）開場16:00 開演18:30
会場：東京ドーム
■チケット料金 全席指定 11,000円（税込）
※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。
サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト
https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch/tour
ライブ・イベント情報
上映日時：
12月13日（金） 14:00開演／20:00開演
12月14日（土） 10:00開演／17:00開演
12月15日（日） 10:00開演
12月16日（月） 17:00開演
12月17日（火） 19:00開演
会場：47都道府県210館以上の映画館
協力：ロッキング・オン・ジャパン
配給：ライブ・ビューイング・ジャパン
チケット代：4,000円（税込）
※本イベントから得られる収益の一部は、令和6年能登半島地震、および能登豪雨に係る災害義援金として石川県に寄付されます。チケット受付：
一般発売（先着） 12月9日（月）18:00〜各回開演時間まで販売
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします（映画館でのチケット販売はございません）。
※上映会場・詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映 公式サイト」をご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-rijfes-encore/
関連リンク
◆サザンオールスターズ 公式Instagram
◆サザンオールスターズ オフィシャルサイト
◆オフィシャルYouTube