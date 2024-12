2025年3月に、16枚目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースするサザンオールスターズが、『THANK YOU SO MUCH』企画と称し、配信限定で3週にわたり歴代オリジナル・アルバム全15作品のリマスターver.のリリースを行っている。12月11(水)には、最終第3弾として『世に万葉の花が咲くなり』 (1992年)、『Young Love』 (1996年)、『さくら』 (1998年)、『キラーストリート』 (2005年)、『葡萄』 (2015年)の5作品が各種ダウンロード&ストリーミングサービスにて配信スタートとなり、ついに歴代15作品のリマスター音源が出揃う形となった!

リリース情報

【サザンオールスターズ 歴代オリジナル・アルバム全15作品リマスターver. 配信スケジュール】

※()内はオリジナルリリース日

■2024/11/27 配信リリースタイトル

『熱い胸さわぎ』 (1978年8月25日)

『10ナンバーズ・からっと』 (1979年4月5日)

『タイニイ・バブルス』 (1980年3月21日)

『ステレオ太陽族』 (1981年7月21日)

『NUDE MAN』 (1982年7月21日)

■2024/12/04 配信リリースタイトル

『綺麗』 (1983年7月5日)

『人気者で行こう』 (1984年7月7日)

『KAMAKURA』 (1985年9月14日)

『SOUTHERN ALL STARS』 (1990年1月13日)

『稲村ジェーン (SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS)』 (1990年9月1日)

■2024/12/11 配信リリースタイトル

『世に万葉の花が咲くなり』 (1992年9月26日)

『Young Love』 (1996年7月20日)

『さくら』 (1998年10月21日)

『キラーストリート』 (2005年10月5日)

『葡萄』 (2015年3月31日)



【リマスター配信情報】

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_remaster2024

2024年11月27日(水)より順次配信予定。



【サザンオールスターズ 歴代オリジナル・アルバム全15作リマスター配信告知トレーラー】

https://www.youtube.com/@SouthernAllStarsch

ライブ・イベント情報

<サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」>

1月11日(土)開場16:00 開演17:00

1月12日(日)開場16:00 開演17:00

会場:石川県産業展示館4号館



1月22日(水)開場17:30 開演18:30

1月23日(木)開場17:30 開演18:30

会場:広島サンプラザホール



1月28日(火)開場17:30 開演18:30

1月29日(水)開場17:30 開演18:30

会場:神戸ワールド記念ホール



2月 8日(土)開場15:30 開演17:00

2月 9日(日)開場15:00 開演16:30

会場:さいたまスーパーアリーナ



2月19日(水)開場17:30 開演18:30

2月20日(木)開場17:30 開演18:30

会場:宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ



3月 1日(土)開場16:00 開演17:00

3月 2日(日)開場15:30 開演16:30

会場:あなぶきアリーナ香川



3月15日(土)開場16:00 開演17:00

3月16日(日)開場15:30 開演16:30

会場:沖縄アリーナ



4月 2日(水)開場17:00 開演18:30

4月 3日(木)開場17:00 開演18:30

会場:横浜アリーナ



4月12日(土)開場15:00 開演17:00

4月13日(日)開場15:00 開演17:00

会場:みずほPayPayドーム福岡



4月23日(水)開場16:30 開演18:30

4月24日(木)開場16:30 開演18:30

会場:バンテリンドーム ナゴヤ



5月10日(土)開場15:00 開演17:00

5月11日(日)開場14:00 開演16:00

会場:大和ハウスプレミストドーム(札幌ドーム)



5月17日(土)開場15:00 開演17:00

5月18日(日)開場14:00 開演16:00

会場:京セラドーム大阪



5月28日(水)開場16:00 開演18:30

5月29日(木)開場16:00 開演18:30

会場:東京ドーム



■チケット料金 全席指定 11,000円(税込)

※5歳以上要チケット/4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。

サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch/tour

イベント名:ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映

上映日時:

12月13日(金) 14:00開演/20:00開演

12月14日(土) 10:00開演/17:00開演

12月15日(日) 10:00開演

12月16日(月) 17:00開演

12月17日(火) 19:00開演

会場:47都道府県210館以上の映画館

協力:ロッキング・オン・ジャパン

配給:ライブ・ビューイング・ジャパン

チケット代:4,000円(税込)

※本イベントから得られる収益の一部は、令和6年能登半島地震、および能登豪雨に係る災害義援金として石川県に寄付されます。チケット受付:

一般発売(先着) 12月9日(月)18:00〜各回開演時間まで販売

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします(映画館でのチケット販売はございません)。

※上映会場・詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映 公式サイト」をご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-rijfes-encore/

歴代オリジナル・アルバム全15作リマスターver.の配信限定リリースを記念して、リスナー参加型特別企画の実施が決定!「#MyBestサザンプレイリスト」と題された本企画は、対象のストリーミングサービスでそれぞれが好きなサザンオールスターズの楽曲を集めて、自分にとってのサザンベスト・プレイリストを作成し、XまたはInstagramに投稿。特設フォームから応募することで、応募者の中から、抽選で100名様に歴代オリジナル・アルバム全15作のジャケット写真があしらわれた“サザンオールスターズ オリジナル・アルバムA4クリアファイル”がプレゼントされる。なお、応募受付期間は12月31日(火)23:59 までとなっているので、詳しくは特設応募フォームをご覧いただき、2024年の最新マスタリング技術で蘇った15作品のリマスター音源をじっくり聴いて、ぜひあなただけの「#MyBestサザンプレイリスト」を作ってみてほしい。【#MyBestサザンプレイリストキャンペーン 特設応募フォーム】https://form.run/@SAS2024Remaster