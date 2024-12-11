＜サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」＞1月11日（土）開場16:00 開演17:001月12日（日）開場16:00 開演17:00会場：石川県産業展示館4号館1月22日（水）開場17:30 開演18:301月23日（木）開場17:30 開演18:30会場：広島サンプラザホール1月28日（火）開場17:30 開演18:301月29日（水）開場17:30 開演18:30会場：神戸ワールド記念ホール2月 8日（土）開場15:30 開演17:002月 9日（日）開場15:00 開演16:30会場：さいたまスーパーアリーナ2月19日（水）開場17:30 開演18:302月20日（木）開場17:30 開演18:30会場：宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ3月 1日（土）開場16:00 開演17:003月 2日（日）開場15:30 開演16:30会場：あなぶきアリーナ香川3月15日（土）開場16:00 開演17:003月16日（日）開場15:30 開演16:30会場：沖縄アリーナ4月 2日（水）開場17:00 開演18:304月 3日（木）開場17:00 開演18:30会場：横浜アリーナ4月12日（土）開場15:00 開演17:004月13日（日）開場15:00 開演17:00会場：みずほPayPayドーム福岡4月23日（水）開場16:30 開演18:304月24日（木）開場16:30 開演18:30会場：バンテリンドーム ナゴヤ5月10日（土）開場15:00 開演17:005月11日（日）開場14:00 開演16:00会場：大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）5月17日（土）開場15:00 開演17:005月18日（日）開場14:00 開演16:00会場：京セラドーム大阪5月28日（水）開場16:00 開演18:305月29日（木）開場16:00 開演18:30会場：東京ドーム■チケット料金 全席指定 11,000円（税込）※5歳以上要チケット／4歳以下のお子様は膝上鑑賞の場合チケット不要。座席が必要な場合はチケットが必要となります。サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」 ツアー特設サイトhttps://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch/tour

ライブ・イベント情報



イベント名：ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映上映日時：12月13日（金） 14:00開演／20:00開演12月14日（土） 10:00開演／17:00開演12月15日（日） 10:00開演12月16日（月） 17:00開演12月17日（火） 19:00開演会場：47都道府県210館以上の映画館協力：ロッキング・オン・ジャパン配給：ライブ・ビューイング・ジャパンチケット代：4,000円（税込）※本イベントから得られる収益の一部は、令和6年能登半島地震、および能登豪雨に係る災害義援金として石川県に寄付されます。チケット受付：一般発売（先着） 12月9日（月）18:00〜各回開演時間まで販売※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします（映画館でのチケット販売はございません）。※上映会場・詳細は「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA サザンオールスターズ ライブ・ビューイング アンコール上映 公式サイト」をご確認ください。 https://liveviewing.jp/sas-rijfes-encore/