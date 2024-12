車載規格に適合！ウィンボンド・エレクトロニクス「TrustME(R) W77Tセキュアフラッシュファミリ」

ウィンボンド・エレクトロニクスは車載業界向けの新製品TrustME(R) W77Tセキュアフラッシュファミリを発表しました。

ウィンボンド・エレクトロニクスは車載業界向けの新製品TrustME(R) W77Tセキュアフラッシュファミリを発表。

このISO26262 ASIL-D Ready、ISO21434認証、UNECE WP.29およびTISAX準拠のセキュアフラッシュメモリは、Software-Defined Vehicle(SDV)やE/E(電子・電気)システムなど、新たな車載アプリケーションの要求を満たすように設計されており、コネクテッドカーや自律走行車に高度な保護を提供します。

業界標準のOctal/xSPIインターフェイス上にて200MHzのDTR(Double Transfer Rate)で動作するW77Tは、最大400Mバイト/秒の読み取り帯域幅を実現し、高速ブート時間と高性能処理機能を必要とする車載用SoC(System-on-Chip)設計に最適です。

W77Tは、64Mビットから1Gビットまでの容量帯で、TFBGA(オクタルSPI)、SOIC(クアッドSPI)、WSON(クアッドSPI)パッケージにて提供可能です。

また、PCベースの実装用に、8個のカウンタを備えた拡張Replay Protected Monotonic Counters(RPMC)を備えています。

その他の高度な機能には、JEDEC SPI CRC、JEDEC xSPI互換インターフェイス、ECCが含まれ、安全なサプライチェーンを確保するために、同社のセキュリティ認定工場で製造されています。

ウィンボンドのTrustME(R)セキュアフラッシュファミリの一部として、W77Tは、セキュリティエンジンのポスト量子暗号(PQC)機能、NIST SP 800-193準拠のファームウェア耐障害性、安全なサプライチェーンのためのLMS-OTS(NIST-800-208)ベースのリモート認証、コモンクライテリア、ISO21434、FIPS 140-3認証、ISO26262機能安全要件などの堅牢なセキュリティ機能を提供し、車両の安全性、性能、完全性を保証します。

ウィンボンドのW77Tセキュアフラッシュメモリは、既存のW25Q NORフラッシュおよびW77Qセキュアフラッシュファミリとの下位互換性があり、車載セキュリティを確保するための豊富な機能を備えています:

● コードとデータの保護:コードとデータ両方を強固に保護し、ハッキングによる改ざんを抑止します。

RoT(Root of Trust)の実装は、TCG DICEの認証メカニズムに従っています。

● 認証:厳格な認証プロトコルを採用しており、許可されたアクターとソフトウェア層のみがアクセスできるようになっています。

● ロールバック保護機能付きセキュア・ソフトウェア・アップデート:ロールバック攻撃に対処し、リモートでのセキュア・ソフトウェア・アップデートを可能にし、正規のアップデートのみが実行されるようにします。

ソフトウェア更新時に最高レベルのセキュリティと完全性を維持するために、NIST SP 800-208で推奨されているLeighton-Micali Signature(LMS)アルゴリズムを採用しています。

この方式は、アップデートするソフトウェアの信頼性と完全性を保証し、多層防御を実現します。

● プラットフォームの回復力:NIST SP 800-193の勧告に従い、未承認のコード変更を検知し、回復用コードを自動起動する機能を有します。

これによりプラットフォームの回復力(レジリエンス)を維持でき、サイバー脅威を阻止します。

● セキュアなサプライチェーン管理:フラッシュコンテンツの正真性と整合性は、サプライチェーンのあらゆる段階でセキュアフラッシュによって保証されます。

W77Qは、LMS-OTS(NIST SP 800-208)に基づくリモート認証を実装しています。

この高度なアプローチにより、プラットフォームの製造、輸送、および構成設定中にコンテンツが改ざんされたり、誤設定されたりすることを防止し、ハッキングなど敵対者から保護します。

「同社は最新のセキュアフラッシュ製品ファミリであるW77Tの発売を心待ちにしています」とウィンボンドは述べ、車載フラッシュコンポーネントの安全性とセキュリティの提供に対する取り組みを強調しています。

W77Tは、これらの課題に対応し、車載業界の技術革新を加速させる有効なソリューションです」

256Mビット、512Mビット、1Gビット品はサンプル提供を開始しています。

64Mビット、128Mビット品につきましては近日中にサンプル提供開始予定です。

