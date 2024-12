北海道産のかぼちゃや小豆かのこ使用！北海道・柳月「巳年の開運ドーナツ」

北海道・柳月は12月21日(土)より2025年・干支菓子「巳年の開運ドーナツ」を数量限定発売します。

北海道・柳月「巳年の開運ドーナツ」

2025年の干支は「巳」。

ヘビがぐるりとトグロを巻く姿を輪っか型の焼きドーナツで表しています。

焼きドーナツの生地はかぼちゃ風味。

ごろごろと小豆かのこを散りばめ、お子さんから年配の方まで楽しんでもらえるお菓子に仕立てられています。

巳年の開運ドーナツ 画像

◆開運の願いを込めて、「4つのゲン担ぎ」。

食べた人が幸運を呼び込めるよう、たくさんのゲンを担いでいます。

ゲン担ぎ1 丸い形は「角」がなくて縁起が良い形。

「円」=「縁」で良縁を呼び込みます。

ゲン担ぎ2 かぼちゃの黄色は、金運上昇のラッキーカラー。

ゲン担ぎ3 小豆は古来より邪気を払ってくれると考えられています。

ゲン担ぎ4 穴の開いたドーナツ型で見通し良好な1年に。

◆辿り着いた美味しさは、十勝の普遍的な美味しさの組み合わせと、

北海道産の原材料がポイント。

十勝では昔から「かぼちゃぜんざい」が身近な食べ物。

かぼちゃとあずきが好相性なことは十勝のDNAでわかっているので、かのこ入りのかぼちゃの焼きドーナツという、ちょっと和を感じさせる味になりました。

また、原材料のかぼちゃ、小豆かのこ、砂糖、生クリームは、北海道産にこだわって使用しています。

◆かわいらしく縁起の良さを感じるパッケージ

一般的に怖いイメージのあるヘビですが、誰もがかわいいと思えるような親しみの持てる愛らしさと、縁起の良さを感じるデザインにしました。

巳年の開運ドーナツ パッケージ

◆2025年は、運気上昇!見通し良好!柳月のしあ輪せ呼び込む新春菓

「巳年の開運ドーナツ」で明るい一年をお届けします!

12月21日より期間限定で柳月直営店舗や通販にて販売します!

また、こちらの干支菓子「巳年の開運ドーナツ」が入った豪華絢爛な玉手箱パッケージの

詰め合わせ「新春めでたし 玉手箱」も限定発売します。

新春めでたし 玉手箱 メイン

【商品名】「巳年の開運ドーナツ」

【販売価格】1個160円(税込)

【販売期間】2024年12月21日(土)〜2025年1月初旬 ※数量限定・売り切れ次第終了

【商品名】「新春めでたし 玉手箱」

【販売価格】8個入1,400円(税込)

【販売期間】2024年12月25日(水)〜2025年1月4日頃 ※数量限定・売り切れ次第終了

【内容】:巳年の開運ドーナツ×2、三方六の小割 バタースコッチ×1、あんバタサン×1、

餅サブロー×1、月ふわり 冬の苺ミルク×1、冬ゆべし みかん小餅×1、ミニ羊羹(栗入り)×1

【柳月直営店】全道の柳月直営43店舗で販売します。

