性能と実用性を検証！スマートスタイル「HeatWave」

スマートスタイルは2024年12月11日、パナソニックISと共同で、データ分析基盤「HeatWave」の検証を開始しました。

■共同検証の概要

スマートスタイルとパナソニックISは、以下の点で「HeatWave」の性能と実用性を検証します。

1. データウェアハウス(DWH)としての機能評価

データ分析用DWHとして機能面・性能面での評価。

2. 運用効率の評価

システム導入および運用管理の効率性を評価。

3. 機械学習の機能評価

データサイエンティスト不在でも機械学習の環境実装と学習/予測の実行が可能か。

4. 生成AIを活用したサービス実装評価

問合せに対して自然言語で回答を返すサービスの実装評価。

■大規模なデータ分析基盤に適する「HeatWave」

企業の競争力強化においては、データを活用した迅速な意思決定が重要視されていますが、従来のデータ分析基盤は、運用コストやパフォーマンス面での課題があり、活用が進まないケースが多く見られました。

「HeatWave」は、オラクル社が提供するMySQLベースのクラウド提供のデータベースサービスです。

トランザクション処理と分析処理を統合するユニークなソリューションであり、複雑なデータ処理をシンプルに実現することで、ビジネスのスピードアップを可能にします。

MySQL HeatWave概要

■「HeatWave」の世界初となるユーザーグループHeatWavejpにて検証結果を発表

今回の共同検証の結果を、「HeatWave」の世界初のユーザーグループであるHeatWavejp(MySQL HeatWave Japan User Group)のMeetupにて発表。

【開催概要】

『HeatWavejp Meetup #11 - 年忘れ HeatWave 事例祭り&オフライン忘年会もあるよ!in大阪』

日時 :2024年12月18日(水)18:00-19:30

形式 :オフライン/オンライン ハイブリッド開催

場所 :[オフライン会場] WeWork リンクス梅田(大阪府大阪市北区大深町1-1)

[オンライン] Zoom

参加費:無料

【タイムテーブル】

時間 :18:00〜18:10

コンテンツ:オープニング&HeatWave概要紹介

登壇者 :HeatWavejp運営

時間 :18:10〜18:20

コンテンツ:HeatWave 最新アップデート情報

登壇者 :長井 明日美 氏(スマートスタイル)

時間 :18:20〜18:40

コンテンツ:HeatWave事例紹介

登壇者 :山粼 由章 氏(日本オラクル MySQL GBU)

時間 :18:40〜19:00

コンテンツ:パナソニックグループの新たな高性能データ分析基盤と

AI/機械学習環境のサービス化に向けた取り組み

〜HeatWave 実用性検証レポート〜

登壇者 :倉重 正義 氏(パナソニックIS)

時間 :19:00〜19:20

コンテンツ:MySQL HeatWave:

シン・エナジーによる環境にやさしいエネルギー創出へ

登壇者 :加藤 マリア 氏(シン・エナジー)

時間 :19:20〜19:30

コンテンツ:クロージング

登壇者 :HeatWavejp運営

時間 :19:30〜

コンテンツ:[オフライン会場のみ]HeatWavejp忘年会

