¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡Ûº´Æ£Íã¡ÖÍ£°ì·Ð¸³¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢°ìÁö°ìÁö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ë¤³¤È¡×
¡þ£±£¶°Ì¡¦º´Æ£Íã¡Ê£³£¶¡áºë¶Ì¡Ë½é½Ð¾ì
¡¡£²£°£°£¹Ç¯£±£±·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£µÇ¯£±¤«·î¡½¡½¡£¤¤¤è¤¤¤èÄº¾å·èÀï¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤¬¤ì¤·¤¤¤·¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂçÉñÂæ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡
¡ÖÀµÄ¾¡¢¾åÈ¾´ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ´Á³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢£¹·î¤Þ¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê³èÌö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£±£°·î¤ËÆþ¤ë¤È°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¼ã¾¾£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£´Ãå¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¡¦¸ÍÅÄ¤Î£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç½à£Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢£±£±·î¤â½»Ç·¹¾£Çµ¹â¾¾µÜµÇ°¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£¶Ãå¡Ë¡¢²¼´Ø£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÍ¥½Ð¡Ê£µÃå¡Ë¤È¡¢¤³¤Î£²¤«·î¤Ë°ìµ¤¤Ë¾Þ¶â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡½éÂÎ¸³¤È¤Ê¤ëÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆÃ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÁö¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀµÄ¾¡¢ÄºÅÀ¤ò¼è¤ë¤È»×¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡£Í£°ì¡¢·Ð¸³¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢°ìÁö°ìÁö¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£º£¤Þ¤Ç¤Î°ìÁö°ìÁö¤Ë¹þ¤á¤ë»×¤¤¤òÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£