英文校正、その知られざる実態

英文校正

英文校正という商売が繁盛しています。日本人が書いた英語をネイティブ・スピーカーが手直しするというサービスです。

海外と取引をする企業は、ひんぱんに英語で文書を作成しなければなりません。学者も、研究成果を世界に発信するためには、英語で論文を書かなければなりません。そういうとき、自分が書いた英語に間違いがないかどうか、意味が通じるかどうか、英語のネイティブ・スピーカーがチェックしてくれるというのですから、有難いサービスではあります。

単語1つあたり10円前後というのが相場なので、4千語(10ページ程度)の文書なら4万円ほどの費用がかかります。サービスの中味はさまざま。綴りや文法の間違いを直すだけの基本的なサービスもあれば、筋の通った文章になっているかどうかまでチェックする高度なサービスもあります。校正の内容が高度になればなるほど、当然、料金は高くなります。

さて、こういった英文校正、どれだけ信頼できるのでしょうか? 「ネイティブ・スピーカーがやってくれるのだから安心」と思っていいのでしょうか?

私の経験からすると、ネイティブ・スピーカーがやってくれるからといって、かならずしも安心はできないようです。どういう経験かというと……

書籍の英文校正

さきごろ、私は日本文化についての学術書を英国の出版社から刊行しました。学術出版の世界では、もっとも権威があるとされることの多い出版社です。この本では、欧米人のあいだに広まっている「集団主義的な日本人」というイメージに焦点をあてて、国際比較データや経済統計など、さまざまな事実と突き合わせ、このイメージがいかに現実離れしているかを明らかにしました。

英語で書籍や論文を出版しようとすると、校閲(copy-editing)を受けなければなりません。校閲者(copy-editor)は、「著者の原稿は出版社が定めた書式に合っているか」といった形式的なチェックもしますが、それだけではなく、英語のチェックもします。このチェックの内容は、基本的には、有料の英文校正サービスと変わりません。

出版社が私の原稿に割りあてたのは、校閲の仕事を35年もつづけてきたというフリーランスの女性でした。もちろん、英語のネイティブ・スピーカーで、博士号も持っているということでした。一流の出版社が契約しているのですから、一流の校閲者なのでしょう。

語彙をめぐって

校閲は、1章また1章と進んでいきましたが、この校閲者は私の原稿に数えきれないほどの変更を加えてきました。ところが、そのほとんどが、私には「もっともだ」とは思えないものばかりだったのです。そこで、変更の理由をいちいち問いただすことになり、その結果、この校閲者とのあいだで、延々と議論をつづける羽目になってしまったのです。議論をしているうちに、この校閲者は英語について正確な知識を持ちあわせていないらしい、ということがわかってきました。

たとえば、校閲者は、「ジャパニーズ Japanese」という言葉には「日本人」という意味はないので、「日本人」と言いたいのなら、「ジャパニーズ・ピープル Japanese people」か「ザ・ジャパニーズ the Japanese」にしなければならない、と言ってきました。もっともらしい理屈もついていて、「アメリカン American」とか「ジャーマン German」のように「-an」で終わる場合は、「アメリカ人」や「ドイツ人」というように人を表すこともできるが、「ジャパニーズ Japanese」の場合は「-an」がついていないので、人を表すことはできないのだ、と言うのです。

けれども、どの英和辞典をみても、「ジャパニーズ Japanese」の訳語としては、「日本の」という形容詞だけではなく、「日本人」という名詞もあげられています。

私は日本文化を論じた英語の論文や本をたくさん読んできましたが、そこでも、theをつけない「ジャパニーズ Japanese」が、「日本人」を指す言葉としてふつうに使われていました。そう指摘して、アメリカの著名な研究者が書いた論文の一節を引用してみせたところ、この校閲者は、「それはアメリカ英語に独特な使い方にちがいない」と言いだしました。しかし、イギリスを代表する辞書であるオックスフォード英語辞典をみても、「ジャパニーズ Japanese」については、「日本人」という定義がのっているのです。さすがの校閲者もイギリスの辞書には逆らえず、議論はここでようやく決着しました。

「ネーション nation」という言葉についても、同じことが起こりました。校閲者は、この言葉は「国家」という意味で、「国民」を指すことはできない、と言うのです。しかし、日本の辞書にもイギリスの辞書にも、「国家」と「国民」の両方の意味が記されています。そこで再び議論になったのですが、こんどは校閲者が「国民」の意味で使われている例を自分で思い出したので、議論はあまり長引かずにすみました。

こうした議論から、この校閲者は英語の語彙に精通していないだけではなく、「ちょっと辞書をひいてみる」という手間さえかけないのだ、ということがわかってきました。

文法をめぐって

議論は、語彙だけではなく、文法にもおよびました。

たとえば、こんなことがありました。私が「じっさいにそれを行うことなしに」(without conducting it actually)と書いたところで、校閲者は語順を入れ替えてきました(without actually conducting it)。理由を尋ねると、「副詞(actually)が動詞(conducting)の後にあるのは不自然だ。副詞は動詞の前に置かなければならない」という答えでした。

しかし、中学高校の英語の授業では、「副詞の位置はかなり自由に決めることができる」と習いますし、文法書にもそう書いてあります。英語の書物をみても、副詞が動詞のあとに置かれている例は、枚挙に暇がありません。私の原稿には、動詞を修飾する副詞は数えきれないほど出てきますから、校閲者の主張を受けいれてしまうと、おびただしい数の副詞に影響がおよび、場合によっては、副詞を不自然な位置に移さなければならないことも出てきます。ですから、議論を避けるわけにはいきませんでした。

「副詞が動詞の後に置かれるのは普通のことだ」と私が指摘すると、校閲者は「これは焦点化副詞(focusing adverb)なのだから、動詞の前に置かなければならないのだ。これは標準的なルールだ」と言い返してきました。私は「焦点化副詞」という文法用語には初めてお目にかかったので、いろいろと調べてみました。焦点化副詞についての論文も探しだして読んでみました。その論文にはたくさんの例文が出てきましたが、焦点化副詞が、私の書いた文とおなじく、動詞の後に置かれている例文は少なくありませんでした。しかも、「焦点化副詞」というのは、文のなかで特定の箇所を強調する副詞で(only や evenなど)、私が使った「じっさいに actually」は焦点化副詞ですらなかったのです。

この校閲者は、英文法についての知識はあやふやであるにもかかわらず、「ネイティブ・スピーカーがもっともらしくご託宣をくだせば、外国人は恐れ入るだろう」と考えていたのかもしれません。

文意をめぐって

こうした語彙や文法の間違いもさることながら、いちばん難儀したのは、校閲者が文の意味をねじ曲げてしまうことでした。校閲者が「こう直したほうが自然な英語になる」と直した文を見ると、しばしば、私が書いた元の文とは意味が変わってしまっていたのです。

たとえば、校閲者が直したあとの文は、こうなっていました。

「イギリスでトーマス・クックが世界初の旅行代理店を団体旅行から始めたということも、思い出してしかるべきだろう」

(It may be worth remembering, too, that in England Thomas Cook started his world’s first travel agency with group tours.)

この文を読んだ人は、こう解釈するはずです――「著者は前に何かについて『思い出してしかるべきだろう』と書いた上で、『トーマス・クックの団体旅行も思い出してしかるべきだろう』と言っているのだろう」。しかし、この文の前のどこをみても、何かについて「思い出してしかるべきだろう」とは言っていないのですから、この文は意味がはっきりせず、なんとなく「曖昧だ」という印象が残ってしまうことでしょう。

じつは、私が書いた元の文はこうだったのです。

「イギリスでも、トーマス・クックは世界初の旅行代理店を団体旅行から始めた、ということは思い出してしかるべきだろう」

(It may be worth remembering that in England as well Thomas Cook started his world’s first travel agency with group tours.)

この文に先立って、私は「戦後の日本では、海外旅行は団体旅行から始まった」と書いていました。この文では「イギリスでも、団体旅行から始まったのだ」と述べたのです。だから、「イギリスでも」(in England as well)と書いたわけです。校閲者は文の意味を変えてしまったのです。

校閲者は、文の意味をきちんと理解しておらず、「as well よりも too のほうが自然に響く」ぐらいの軽い気持ちで修正をしたのでしょう。しかし、学術書なのですから、文の意味を勝手に変えられたのでは困ります。私が読者に伝えたいことは、文章から正確に読みとれるようにしなくてはなりません。

校閲者の交代

こういうことが重なったため、校閲の途中で、私は「変更は最小限にとどめてください」と何度も頼みました。しばらくすると、ワードのファイルの中で、どこをどう修正したのかを示す編集記号やコメント・ボックスの数は大幅に減りました。

はじめ私は喜んでいたのですが、そのうち、編集記号やコメント・ボックスをつけずに(つまり、私に気づかれないようにして)、校閲者が勝手に文を書き変えていることに気づきました。おそらく、校閲者は、私と議論をするのが煩わしくなったのでしょう。

しかし、私にとっては、これは重大問題です。校閲の済んだ原稿を出版社に渡すのは校閲者ですから、最終原稿の中でどこがどう書き変えられたのか、私にはわかりません。私が書きたかったのとは違うことが書いてある本ができあがって、それが出版されてしまう恐れがあるわけです。

この本には、何人もの編集者が分業体制で関わっていました。校閲の担当をしていた編集者は、はじめは、「あなたのために優秀な校閲者を選んであげたのだから、校閲者の言うとおりに修正して、早く校閲を終わらせてください」と言っていたのですが、私が先に記したような具体的な例をあげて事情を説明したところ、「ただ著者の尻を叩いただけでは校閲は進まない」ということがわかったようで、結局、「校閲者を交代させる」という決断を下しました。

それだけではなく、新しい校閲者に校閲方針を指示する文書には、「明らかな間違いだけを修正するように」と記すと伝えてきました。私は「これで校閲がスムーズに進むかもしれない」と期待しました。

第2の校閲者

しかし、その期待もむなしく、事態はいっこうに改善しませんでした。

第2の校閲者は、フリーのライターで、自分でも本を書いている男性でしたが、第1の校閲者と同様、数えきれないほどの恣意的な変更を加えてきたのです。

一例をあげると、私が「ふつう、新しい技術を生み出すことは困難で時間がかかるものだが、既存の技術を学ぶことはずっと容易で時間の節約にもなる」と書いたところで、第2の校閲者は、「技術を学ぶ」を「技術を使用する」に書き変えてきました。しかし、これでは意味が変わってしまいます。

たとえば、私はスマートフォンの技術を使用してはいますが、その技術を学んだことはありません。ですから、スマートフォンの設計をすることもできませんし、改良をすることもできません。技術を学ぶことと使用することは、当然ながら、まったく別の行為です。

第2の校閲者に、なぜ「学ぶ」を「使用する」に変えなければならないのかと尋ねたところ、返ってきた答えはこうでした――「英語では、技術を学ぶ、とは言えない」。これには、唖然としました。

ほかの書き変えについても、理由を私が尋ねたとき、返ってきた答えの多くは、「ネイティブ・スピーカーの権威」をふりかざした、理屈抜きの答えでした。たとえば、「この言い方はネイティブ・スピーカーには耳障りだ」とか、「英語の慣用的な言い方ではない」とかいった答えです。はたして大多数のネイティブ・スピーカーがみな同じように感じるものなのか、私には、はなはだ疑わしく思えました。この校閲者の個人的な好みに合わないだけなのではないか、と疑ったのです。

セカンド・オピニオン

私は英語で原稿を書くとき、何種類もの辞書や文法書、AI翻訳サービスなどを参照して、自分が書いた英文に誤りがないかどうかをチェックしていました。しかし、私は英語のネイティブ・スピーカーではないので、いくらそうした典拠をあげて議論をしても、校閲者は耳を貸そうとしません。そこで、「セカンド・オピニオンをもらってはどうか」と思いつきました。

そのときは、「活用する take advantage of」という表現をめぐって校閲者と議論になっていました。私は原稿にこう書きました。「この章では、日本人論の検証から得られた知識を活用して、文化ステレオタイプ一般について考えてみることにする」。校閲者はその「活用して take advantage of」は「使って use」に変えなければならない、と言って譲らなかったのです。

そこで、アメリカで大学教授をしている旧友のネイティブ・スピーカーに頼んで、セカンド・オピニオンをもらうことにしました。その旧友が先入観を持ってしまっては困るので、校閲のことには触れず、私が書いた原稿のなかでその文が出てくる段落だけを読んでもらって、「よく理解できないところ、英語として不自然なところはないか?」と尋ねてみたのです。

「完全に理解可能だし、英語は非常に流暢だ」というのが旧友の答えでした。

これに力を得て、ほかの箇所についてもセカンド・オピニオンを頼んでみることにしました。「耳障りだ」というようなコメントをつけられて議論が紛糾しそうだった20箇所ほどについて、英語に問題があるかどうか、尋ねてみたのです。

結果は、大半がそのままで「OK」でした。上記の「技術を学ぶ」も「OK」でした。変更を提案されたケースもありましたが、いずれも、校閲者が要求した変更とは違っていました。やはり、校閲者の修正要求は、個人的な「好み」にもとづいたものでしかなかったようです。当然のことながら、その「好み」は、人によって違うわけです。

内容への介入

ほかにも、問題は続出しました。この校閲者も、私が書いた文章をきちんと読んでおらず、はじめの校閲者と同じく、上っ面だけの理解にもとづいて見当はずれの書き変えをしてきました。さらに厄介だったのは、この校閲者が本の内容にまで容喙してくることでした。勝手に話を書き足したり、削ったりするのです。

とくに紛糾したのは、人種ステレオタイプについての記述でした。「ステレオタイプ」という概念を説明するところで、私は次のように書いていました。

はじめてこの意味で「ステレオタイプ」という言葉をつかったアメリカのジャーナリスト、ウォルター・リップマン(1922)は、ステレオタイプの例として、「強欲なユダヤ人」、「激しやすいアイルランド人」、「ずる賢い日本人」などをあげている。もっとも頻繁に議論されたステレオタイプは、アフリカ系アメリカ人についてのものである。たとえば、「頭が悪くて、愛想がよくて、言いのがればかりする ‘サンボ’ 」(Harris, 1979, p. 261)。

校閲者は、この記述からユダヤ人と黒人のステレオタイプを削除するように要求してきたのです。しかし、どちらも、議論の趣旨からして、どうしても欠かせない例なので、削除することなど、とうてい考えられません。一方、校閲者は要求を取り下げようとはしません。「出版社も自分と同意見だ」と言ってきました。校閲を担当する編集者に尋ねると、たしかに、校閲者の要求を支持するという返事でした。

この削除要求には承服しかねたので、私との窓口になっていた別の編集者にメールを書いて、これらのステレオタイプを削除するわけにはいかない理由を説明しました。理由は3つあげました。第1に、欧米人が書いた本からの引用をしていて、出典も明記してあるのだから、「強欲な」といったステレオタイプが著者や出版社の意見だと誤解される恐れはないこと。第2に、ユダヤ人や黒人についてのステレオタイプは、もっとも広く議論されてきた代表的なステレオタイプなので、例として最適であること。第3に、ステレオタイプの危険性を議論しているのだから、危険なステレオタイプを例示しなければ意味がないこと。この3つです。

その編集者は自分では判断をせず、出版社の倫理委員会のメンバーに判断を仰ぎました。その結果、ユダヤ人と黒人のステレオタイプを削除する必要はない、という結論になりました。しごく当然の結論だと思うのですが、私としては、「削除を強要されるのなら、出版を断念することも辞さない」とまで覚悟を決めていたので、まあ、ひと安心ではありました。

この校閲者は、ほかにも、私が「いまヨーロッパはアフリカからの移民に悩まされている」と書いたところでは、「悩まされている(suffering)」を「受け入れている(receiving)」に書き変えました。「大量の移民は政治的対立のもとになる」という話のなかに出てくる文ですから、単に「受け入れている」にしたのでは、なんのためにこの例を出したのか、はっきりしなくなってしまいます。欧米人が作りあげた差別的な人種ステレオタイプを削除しようとしたことといい、この校閲者は、欧米人に都合の悪いことは書かせたくなかったようです。

校閲の決着

第2の校閲者との議論がつづいているさなか、日本では、漫画家が自殺するという事件が起こりました。この漫画家の作品がテレビ・ドラマ化されたとき、意に反した改変がなされ、それがもとになって心理的に追い詰められて、その挙げ句の自殺だったと報じられました。この事件、校閲者と闘っていた私には、ひどく胸に響きました。心血を注いだ創作物であればあるほど、勝手な改変はこたえるのです。

それにしても、校閲者たちは、なぜ、原稿に事細かな注文をつけ、勝手に書き変えてくるのでしょうか? アメリカで大学教授をしているノルウェー人の友人は、こう推測していました――「ちゃんと仕事をしたと出版社に認めてもらうためには、できるだけ沢山の修正をする必要がある、と思っているのではないだろうか」。校閲者たちはフリーランサーでしたから、たしかにそういったこともあるかもしれません。

校閲者と私との議論がなかなか決着しそうにないとみた編集者たちは、校閲を自分たちの手でおこなうと伝えてきました。編集者たちが校閲意見を送ってくるまでには2ヵ月もかかりましたが、かれらは校閲者の修正要求には固執しなかったので、実質的な変更がなされることはなしに、校閲はようやく終了しました。こうして、最終的には、私は、校閲者たちによる歪曲から、原稿をなんとか守り抜くことができました。しかし、校閲が終わったときには、始まったときからもう9ヵ月以上もたっていました。

私はこの原稿のなかで、日本人が個人としてなしとげたことをたくさん紹介しました。欧米人のあいだでは、「日本人は集団にならないと何もできない」という言説が広まっているからです。紹介した事例のなかには、宮崎駿がアカデミー賞を受賞したことや、大谷翔平がMVP(最優秀選手賞)を受賞したことも入っていました。校閲者たちと馬鹿げた議論を延々とつづけているあいだに、宮崎駿は2度目のアカデミー賞を受賞し、大谷翔平は2度目のMVPを受賞しました(本が印刷製本されているあいだに、大谷翔平はさらに3度目のMVPを受賞しました)。

ネイティブ・スピーカーの「権威」

校閲者たちと議論をつづけていたときに感じたのは、彼らがあたかも英語の究極的権威であるかのように振る舞っている、ということでした。「自分は英語のネイティブ・スピーカーなのだから、自分の判断は正しい。外国人の著者は、自分の言うとおりに文章を直せばいいのだ」というわけです。自然、「上から目線」になって、「これを書け、あれは書くな」という指示をすることにもなるのでしょう。以前、英語圏で発行されている学術雑誌に論文を投稿し、校閲を受けたときにも、同じことを感じました。

校閲者たちと議論をしているうちに、どういう英語表現が適切なのか、自然なのかを判断するにあたって、彼らが自分自身の直感に頼り切っている、ということも分かってきました。だから、辞書をひと目見ればすぐに分かるような間違いを犯すことにもなるのでしょう。また、他のネイティブ・スピーカーが抵抗を感じない言いまわしでも、「耳障りだ」と却下することになるのでしょう。

ここで思い出すのは、40年ほど前、アメリカに留学していたときの経験です。何人かの日本人留学生が集まって中華料理店に行ったことがありました。アメリカ人も1人か2人まじっていました。今とはちがって、箸が使えるアメリカ人は滅多にいなかったので、日本人の1人がアメリカ人に「箸はこう持つのだ」と教えはじめました。すると、別の日本人が「いや、そうではない。正しい持ち方はこうだ」と言い出しました。その「正しい持ち方」にも異論が出て、喧々諤々が始まったのですが、結局、そこにいた日本人はみな別々の持ち方をしていた、ということが判明したのです。

私たちはとかく、「自分は日本人なのだから、日本文化のことはよく分かっている」と思いがちです。とくに外国人を相手にしたときには。しかし、じっさいには、「日本文化」はひとつではなく、日本人の誰もが「日本文化」なるものを体現しているわけではないのです。

言語のじっさい

言語も文化の一部ですから、同じことがあてはまります。ある言語のネイティブ・スピーカーだからといって、その言語のすべてを知っているわけではありませんし、その言語について、つねに正しい判断が下せるわけでもありません。そもそも、何が「正しい」のかさえ、つねにはっきりしているとはかぎらないのです。

最近、テレビのニュースでは、アナウンサーがみな「〜を切りつける」と言います。「刃物を持った男が電車のなかで乗客を切りつけました」といった具合です。私はこれが気になってしかたがありませんでした。

私は「〜に切りつける」だと信じていたので、「ニュースの原稿を書く人は助詞の使い方をよく知らないらしい」と思っていました。外国人留学生が書いた文章の中で「〜を切りつける」と書いてあるのを見たら、迷わずに「〜に切りつける」と直したことでしょう。日本語の専門家が、「に」が正しい、と書いているのを見たこともあります。

ところが、調べてみると、いまでは、「〜を切りつける」と言う人と「〜に切りつける」と言う人は、ほぼ半々なのだそうです。そうなると、「〜を切りつける」が間違いだとは言いきれなくなってきます。「間違い」とか「正しい」とか言っても、公理や定理に照らしての論理的判断ではなく、畢竟、「皆がそう言っている」「皆がそう書いている」というのが、言語の「正しさ」なのですから。最近では「ら」抜き言葉も市民権を得てきたようですが、言語はそうして変わっていくものです。

校閲者たちは、ある言いまわしが「自然か」「慣用的か」を直感で判断していましたが、この場合、判断のもとになるのは、自分自身の言語経験です。母語については、これまでに耳にしてきた、あるいは目にしてきた、大量の言語情報が記憶に蓄積されています。AIの用語で言えば、「ディープラーニング(深層学習)」をしてきたわけです。こうした記憶にもとづいて判断をすると、ある言いまわしが、何度も見聞きしたものであれば「自然だ」と判断し、あまり見聞きしたことがないものであれば「不自然だ」と判断することになります。

しかし、当然のことながら、言語経験は人によって異なります。自分があまり出あったことのない言いまわしでも、ほかの人は何度も見聞きしている、ということは充分にありうることです。ですから、自分が「不自然だ」と感じても、ほかのネイティブ・スピーカーは「自然だ」と感じるかもしれないのです。

そう考えてみると、ただネイティブ・スピーカーだというだけでは、母語の「究極的権威」だとは自認できないはずです。残念なことに、英文校正をする人のなかには、そのことを自覚している人は、あまり多くないようです。英文校正者には、そういう意味では、もうすこし謙虚になってもらいたいと思うのですが、すこしでも権威や権力を持つと、それを振りまわしたがるのが人間というものなのかもしれません。

英文校正の現実

知人からこんな話を聞きました。日本語で論文を書く場合も、英語の要約をつけなければならないことが多いのですが、その知人は、英文校正の会社に要約のネイティブ・チェックを依頼し、校正済みの原稿を雑誌に投稿したところ、「要約の英語はネイティブ・チェックが必要」と言われたのだそうです。英語の間違いを何箇所も具体的に指摘されたので、英文校正をした会社に伝えると、「そこは確かに間違っている」と認めた、というのです。

私が体験した出版社による英文校閲の場合と同じで、有料の英文校正の場合も、ネイティブ・スピーカーによる校正だからといって、安心はできないわけです。もっとも、ウェブでネイティブ・スピーカーが英語の指南をしているページなどを見ると、英語についてしっかりした知識を持っている人も、少なくはないように見受けられます。しかし、問題は、有料の英文校正を依頼したとき、どういう人がじっさいに校正をするのか、こちらにはわからないことです。

では、どうすればいいのでしょうか? 英文校正をする会社の宣伝文句を見比べるだけでは、解決にはなりそうにありません。

どうすればいいのか?

ひとつの方法は、私の場合と同じように、セカンド・オピニオンをもらうことでしょう。2つ以上の会社に英文校正を依頼してみるわけです(予算に余裕があれば、ですが)。

特定の表現を一人の校正者しか直さなかった場合は、その校正者の言語体験の偏りを反映している可能性があります。一方、どの校正者も同じように直したのであれば、「だれが見ても不適切な表現だった」という可能性が高くなります。私の場合は、校閲者を納得させなければ原稿を出版することができなかったので、校閲者と延々と議論を繰り広げることになりましたが、有料の英文校正サービスなら、校正意見をどう使うかは、こちらが自由に決めることができます。

もっとも、もとの英文がある程度はしっかりしていないと、どこの英文校正でも大幅に書き変えられてしまって、校正結果を比較しようにも、違いすぎて比較のしようがない、ということになりかねません。

良い叩き台になる英文を書くためには、ウェブで提供されている無料のAI翻訳サービスを利用する、という方法もあります。ただし、そうしたサービスは、現時点では、まだ信頼性がそう高くはないので、ひとつのサービスだけに頼りきるのは危険です。私の場合は、自分が書いた英文にいまひとつ自信がもてなかったときには、それを3つのサイトで翻訳してみて、どのサイトでも実質的に同じ日本語文に翻訳され、それが自分の言いたかったことと一致していた場合は、その英文でよさそうだ、と判断していました。返ってきた日本語の文がまちまちだったり、自分の言いたかったこととは違っていたりした場合は、英文に問題ありと判断して、少し手直しをしては、また翻訳サイトにかけてみる、ということを繰り返していました。

AIによる英文校正のサービスもありますが、私が原稿を書きはじめた時点では、あまり頼りになるものではなかったので、ほとんど利用しませんでした。しかし、AIは急速に性能が上がってきているので、いずれ強力なツールになることは間違いないでしょう。大規模なコンピュータなら、ひとりの人間が頭のなかに持っているより遥かに大量の言語情報を学習することができるでしょうし、それを正確な文法知識と組み合わせることもできるでしょう。

そういう進化したAIなら、「Japanese という単語には日本人という意味はない」などと言いだす心配はありませんし、「欧米人に都合の悪いことは書かせないようにしよう」などという思惑に左右されることもないでしょう。英文校正にかぎったことではありませんが、人間がしっかりと仕事をしていないと、AIにどんどん置きかえられていってしまうかもしれません。

