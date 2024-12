『ライオン・キング』の主人公であるシンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>を描く『ライオン・キング:ムファサ』

劇場公開に先行し、超実写プレミアム吹替版ムファサ役の尾上右近さん、タカ役の松田元太さんによる歌唱「ブラザー/君みたいな兄弟」が披露され、2人の息ぴったりの歌唱にも注目が集まりました。

『ライオン・キング:ムファサ』の音楽を担当するのはリン=マニュエル・ミランダ。

近年の数多くディズニー作品において、出演、音楽を担当し、注目を集めている人物です。

ディズニー全米No.1ヒット曲「秘密のブルーノ」作曲、リン・マニュエル=ミランダが彩る『ライオン・キング』はじまりの物語『ライオン・キング:ムファサ』

『ライオン・キング』の主人公であるシンバの父・ムファサ王の<始まりの物語>を描く『ライオン・キング:ムファサ』(2024年12月20日公開)

シンバの父・ムファサと、彼の命を奪ったヴィラン・スカーの過去を描く作品で、孤児であったムファサと、当時まだ“ヴィラン”の片鱗を一切感じないほど純粋無垢だった王子・タカの物語が描かれます。

超実写プレミアム吹替版ではムファサ役を歌舞伎俳優の尾上右近さん、タカ役をTravis Japanの松田元太さんが担当すると発表されるとたちまち話題に!

超実写プレミアム吹替版声優・尾上右近&松田元太にインタビュー!ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』 超実写プレミアム吹替版声優・尾上右近&松田元太にインタビュー!ディズニー映画『ライオン・キング:ムファサ』 続きを見る

劇場公開に先行してムファサとタカのミュージカルシーンで使われるナンバー「ブラザー/君みたいな兄弟」が披露され、2人の息ぴったりの歌唱に注目が集まりました。

ムファサという兄弟に巡り会い、たかぶる気持ちをキャッチーなフレーズとメロディアスな旋律で紡いでいきます。

『ライオン・キング:ムファサ』はリン=マニュエル・ミランダが音楽を担当。

近年のディズニー映画において名曲に数えられる音楽を数多く生み出しています。

『ミラベルと魔法だらけの家』では多様なジャンルの音楽を取り入れ、計8曲の楽曲を制作。

これまでにない全く新しいディズニーミュージカルが高く評価され、「秘密のブルーノ(We Don’t Talk About Bruno)」は、ディズニー作品で「ホール・ニュー・ワールド(A Whole New World)」以来となる、全米シングルチャート1位を記録したことも記憶に新しいかと思います。

また、『モアナと伝説の海』でも楽曲を担当。

ポリネシアン文化を劇伴にも取り入れ、主題歌「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」はアカデミー賞®歌曲賞にノミネート。

はるか遠くまで広がる大海原の情景とモアナの勇気と覚悟を表現したこの楽曲は、多くの人々の心を捉えました。

『モアナと伝説の海2』の公開も目前に控え、その魅力に再び注目が集まっています。

実写映画『リトル・マーメイド』ではディズニーの歴史を紡いできたレジェンド、アラン・メンケンと才能が融合。

「まだ見ぬ世界へ(Wild Uncharted Waters)」、

「何もかも初めて(For the First Time)」、

「スカットル・スクープ!!(The scuttlebutt)」などの新曲でストーリーをさらにドラマチックに盛り上げました。

リン=マニュエル・ミランダの代表作として3つの作品を振り返りましたが、実に豊かな才能の持ち主であることがわかります。

『ライオン・キング:ムファサ』の舞台は雄大なアフリカの大地・プライドランド。

弱肉強食の世界でうごめくドラマを、どのように表現してくれるのでしょうか。

新たな名曲誕生の予感!

ディズニー超実写プレミア吹き替え版「ライオン・キング:ムファサ」が2024年12月20日より全国公開、日本版オリジナル・サウンドトラックも同日にリリースです。

ライオン・キング:ムファサ(オリジナル・サウンドトラック)

2024年12月20日(金)CD発売/デジタル配信

詳細/CD予約:https://www.universal-music.co.jp/lionking-mufasa/

CD収録トラックリスト

【英語歌】

1. NGOMSO/レボ・M

2. 遥かなミレーレ/アニカ・ノニ・ローズ&キース・デイヴィッド

3. ブラザー/君みたいな兄弟/ブレイリン・ランキンズ、セオ・ソモル、アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.

4. バイバイ/マッツ・ミケルセン、ジョアンナ・ジョーンズ、フォラケ・オロワフォイェク

5. 一緒に行こう/アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、プレストン・ナイマン、カギソ・レディガ

6. 聞かせて/アーロン・ピエール&ティファニー・ブーン

7. 裏切りの兄弟/ケルヴィン・ハリソン・Jr.

【日本語歌】

8. 遥かなミレーレ/和音美桜&吉原光夫

9. ブラザー/君みたいな兄弟/平賀 晴、竹下天馬、尾上右近、松田元太、石原慎一

10. バイバイ/渡辺 謙

11. 一緒に行こう/尾上右近、松田元太、MARIA-E、越後屋コースケ、松島昭浩

12. 聞かせて/尾上右近&MARIA-E

13. 裏切りの兄弟/松田元太

© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニー全米No.1ヒット曲「秘密のブルーノ」作曲、リン・マニュエル=ミランダが彩る『ライオン・キング』はじまりの物語『ライオン・キング:ムファサ』 appeared first on Dtimes.