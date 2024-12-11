¤ª¤¸¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥«¡¼ÏÀÁè¤ò¸ì¤ë¥í¥¶¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼°¦ÍÑ¼Ô¤Î¿û¤¬ÄËº¨¤Î¼ºÇÔ¡¡±§¼£¸¶¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥í¥¶¥ó¤¬£±£°Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×ÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤â¡¢¿û¹Ê¸¤¬ÄËº¨¤Î¡È¼ºÇÔ¡É¤ò¤·¡¢²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÏÃÂê¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥Ñ¡¼¥«¡¼ÏÀÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î½÷À¤¬¾¦ÃÌ¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢°ìÉô¤Ç¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥ó¤Ç³È»¶¡£¤³¤ì¤Ë¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¼ã¤¤»Ò¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Ê¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ï¥¨¥¤¥¸¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç»þ»öÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¥í¥¶¥ó¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢¿û¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤Î¤ä¡Ä¡×¤È¥¬¥Ã¥¯¥êÉ½¾ð¤ÇÀÚ¤ê¤À¤·±§¼£¸¶¤Ï¼º¾Ð¡£¿û¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤ì¡¢¤à¤Ã¤Á¤ãÃå¤Æ¤ë¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¥Ñ¡¼¥«¡¼Â£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¡£¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤«¡×¤È¤³¤Á¤é¤â¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡¡±§¼£¸¶¤Ï¤³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î½÷À¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¤«¤¤¤Ä¤Þ¤ó¤ÇÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸ý±ø¤¯¸À¤¤²á¤®¡×¤È£Ó£Î£Ó¤Ç°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¶ì¸À¡£¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤â¸ø¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÌ¤À®Ç¯¤â¸«¤ë¡£ÃË½÷µÕ¤À¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤Ç¤Æ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸æ°Õ¸«¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î½÷¤Ï¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤¤¤Ä¤¬¡Ù¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¡Ø¥¯¥½½÷¡Ù¤È¤«¡£¤Ü¤¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤É¤Î°Õ¸«½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤·¤í¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È»ß¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼»Ñ¤Î¿û¤Ï¡Öº£²ó»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¥Ñ¡¼¥«¡¼Ãå¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤·¤«¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤¤¡×¤È¼«¤é¤ÎÉþÁõ¤Î¼ºÇÔ¤ò¸å²ù¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡ÖËº¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢±§¼£¸¶¤â¡Ö¤Ü¤¯¤âËÜÅö¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¡£¿û¤Ï¡ÖÃå¤Æ¤³¤Ê¤¢¤«¤ó¤è¤Í¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤¹¤ë¤Ê¤éÀäÂÐ¡Ä¡×¤È¸å²ù¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£
¡¡¿û¤Ï¡Ö¼ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡×¡Ö¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤ÎËíÂå¤ï¤ê¡×¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÍÑÀ¤«¤é¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£