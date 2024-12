最適な商品選びをサポート！リック「内装資材館 ドンピシャマート」

リックは、法人向けの卸売サイト「内装資材館 ドンピシャマート」を2024年12月9日(月)にリニューアルオープンしました。

リック「内装資材館 ドンピシャマート」

■特長

【豊富な商品ラインアップ】

「ドンピシャマート」では、カーペット、壁紙、化粧フィルム、塩ビ床材、建築金物などの内装資材を多数ラインアップ。

また、売れ筋ランキングやおすすめ商品、新着商品などから最適な商品選びをサポートします。

【専門的なサポート】

商品選定や施工の問合せは、同社の商品・施工知識の豊富なスタッフが全力でサポート。

電話やメッセージで、直接問合せ可能です。

■利用の流れ

【会員登録】

以下のURLより会員登録の上、商品を注文ください。

https://donpisha-mart.jp/regist.php

【商品の注文方法】

ご希望の商品をカートに入れ、注文数を入力します。

注文画面へ進み、商品名・注文数量・販売単価・送料・消費税等をご確認の上、支払方法の選択や配送先情報などを入力したら、注文内容を確定して送信します。

注文方法

【注文から出荷までの目安(出荷日目安)】

基本的に注文日から2〜3日営業日以内としていますが、商品や取扱メーカー毎に異なります。

詳しくは商品掲載ページの表示を確認してください。

出荷目安

【出荷からお届けまでの目安(到着日目安)】

出荷日から1〜3営業日としていますが、同店休業日や繁忙期、配送地域によって異なります。

出荷した商品の到着予定日については、商品出荷日確定の案内メールにて案内する配送会社へ直接お問い合わせください。

お届け目安

【商品の受取】

商品の納品は、「車上渡し」または「1階軒先渡し」のいずれかとなります。

必ず荷受人の手配をお願いします。

商品受取

