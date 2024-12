韓国の10人組ボーイズグループ・TREASUREが、単独コンサート『2025 TREASURE FAN CONCERT [SPECIAL MOMENT] IN JAPAN』を2025年4月から開催することを11日、発表した。同コンサートは、3月29日と30日の2日間にわたって、3年5ヶ月ぶりとなる韓国での単独ファンコンサートの日本公演。4月23日、24日は兵庫・GLION ARENA KOBE、5月2日、3日は愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA、5月5日、6日は福岡・西日本総合展示場 新館、5月17日、18日は埼玉・さいたまスーパーアリーナの全4都市8公演となる。チケットは12月11日午前9時から「TREASURE GLOBAL OFFICIAL FANCLUB TREASURE MAKER MEMBERSHIP(JP)」ファンクラブチケット第1弾先行・YGEX OFFICIAL SHOP先行オフィシャル先行がスタートする。