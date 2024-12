＜ハッピーセット＞12月13日（金）からは「すみっコぐらし」が登場！クリスマスやお正月に楽しもう

12月13日(金)からのハッピーセットは「すみっコぐらし」と「おさるのジョージ」です。ハッピーセット®「すみっコぐらし」は、かわいらしさが光るおもちゃが全10種類!まん丸なフォルムが愛らしい「すみっコぐらし」のキャラクターたちが、クリスマスやお正月に楽しめるおもちゃに変身! お友達や家族と一緒にかわいがってあげてくださいね。第1弾、第2弾合わせて、すみっコたちのおもちゃ8種類とひみつのおもちゃ2種の全10種が揃います。

【しろくま】

【ねこ】

【ぺんぎん?】

【とかげ】

【第1弾のひみつのおもちゃ】

【しろくま 絵あわせカードゲーム】

【とんかつ じゃんけんゲーム】

【ねこ なまえカルタ】

【とかげ ○✖ゲーム】

【第2弾のひみつのおもちゃ】

第1弾:12月13日(金)〜12月26日(木)第1弾は、すみっこの人気キャラクターたちが布製マスコットになって登場します。クリスマスツリーのオーナメントとして飾ってもぴったり! クリスマスが終わったら、カバンやリュックにつけてもかわいいですね。リボンの部分がポケットになっていて、メッセージカードが入れられる仕組みなので、メッセージを書いてお友達へのプレゼントにしても喜ばれそうです。表裏2種類のデザインを楽しめますよ。ひみつのおもちゃもお楽しみに!第2弾:12月27日(金)〜1月9日(木)キャラクター型のケースにみんなで遊べるカードゲームが入っています。いくつか集めて縦に積み上げると、すみっこタワーとしても楽しめますよ。12枚のカード入り。同じペアを作って遊ぶ絵合わせカードゲームです。何組作れるかな?12枚のカードの裏面に「グー」「チョキ」「パー」のイラストが描かれている、じゃんけんカードゲームです。あなたは何を出す?12枚のカードのかるたゲーム。表面にはすみっコぐらしのキャラクターたちが描かれていますよ。裏面はすべて「ねこ」のイラストです。まずは、○か×か自分の持ち札を選びます。持ち札が縦・横・ななめ、いずれかで揃った人が勝ち! 札を置くシートの裏側はぬりえになっています。ひみつのおもちゃもお楽しみに!第3弾:1月10日(金)〜第1弾と第2弾で登場した10種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです(在庫の状況に応じて過去に販売したおもちゃ等になることもあります)。今回のハッピーセット®「すみっコぐらし」は、ファンならばコンプリートを目指したくなるラインナップなのでは? 人気アイテムなので、ぜひお早めに!【ハッピーセット「すみっコぐらし」】■販売期間:2024年12月13日(金)〜約5週間(予定)■種類:おもちゃ全8種+ひみつのおもちゃ2種 全10種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※画像はイメージです。※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。© 2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.編集・千永美