１０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．５９ドル（＋０．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７１８．４ドル（＋３２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３６．３セント（＋１４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．００セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．５０セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９４．７５セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４７（＋１．４１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．５９ドル（＋０．２２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７１８．４ドル（＋３２．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２３６．３セント（＋１４．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．００セント（＋０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４０．５０セント（＋６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９４．７５セント（＋４．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９０．４７（＋１．４１）
出所：MINKABU PRESS