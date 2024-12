ONE OK ROCKの楽曲「Neon」が、映画『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』全世界ハリウッド版本編の劇中歌として使われることが決まった。さらに同曲を使った予告編も解禁となった。本作は、セガが生んだ世界的キャラクター<ソニック>を主人公にした映画『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』(原題)シリーズの最新作。東京が舞台ということで世界中で高い注目を集めている本作の全世界ハリウッド版本編の劇中歌として、ロックバンド・ONE OK ROCKの楽曲が使用されることが発表となった。

映画本編で使用されるONE OK ROCKの「Neon」は、2022年リリースのアルバム『Luxury Disease』に収録されている。歌詞で「Shibuya Nights」と登場するように、ネオンが光り輝く、世界に冠たる街・渋谷のエネルギーやクールさが凝縮された曲となっているが、『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』の映画本編にも渋谷のシーンが登場することが既に予告編で発表となっており、東京や渋谷を軸にした、最高の楽曲コラボになりそうだ。予告編では、東京の街を背景にした疾走感満載の映像に「Neon」がマッチしており、本編への期待感をますます膨らませる。映画『ソニック × シャドウ TOKYO MISSION』は、12月27日より全国公開。