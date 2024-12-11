＜朝鮮日報＞「尹大統領、下野の代わりに弾劾を選んだ」



＜東亜日報＞与党に「弾劾可決」拡散 内乱「常設特別検察」は２２人賛成



＜中央日報＞「ドア壊して議員を引きずり出せ」 大統領が直接指示した



＜ハンギョレ＞軍特殊戦司令官「尹大統領、議員を引きずり出せと指示」



＜京郷新聞＞軍特殊戦司令官「尹大統領、議員引きずり出せと電話で指示」



＜毎日経済＞「尹大統領、ドア壊して議員を引きずり出せと指示」



＜韓国経済＞最後まで政争 憲政史上初の「減額予算案」可決

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