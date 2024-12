元モーニング娘。・リーダーの譜久村聖さんがABEMAの新番組『限界オタクション』で、お笑い芸人・レインボーと共に休業後初MCを務める。18日(水)夜9時より放送開始される。 『限界オタクション』は、“推し”とファンで作り上げ、“推し”がいる幸せを発見、再認識できるという、“推し”とファンの愛と感謝が交差する新感覚の音楽バラエティ番組。ゲストには7ORDER、WATWING、M!LKら人気アーティス

The post 譜久村聖、モー娘。卒業後MC初挑戦 新感覚の音楽バラエティ 『限界オタクション』12月18日より放送 first appeared on GirlsNews.