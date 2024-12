松坂屋名古屋店にて 「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の愛すべきキャラクターたちが一堂に会する「Disney THE MARKET」を開催!

「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、100種類以上のイベント限定品や先行販売品が販売されています。

Disney THE MARKET in 松坂屋名古屋店

開催日時:2024年12月31日() 〜 2024年12月24日(火) ※最終日は午後5時終了

開催場所:松坂屋名古屋店 本館7階大催事場

松坂屋名古屋店にて、「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、100種類以上のイベント限定品や三越伊勢丹限定グッズが並ぶ「Disney THE MARKET」を開催!

「ディズニー」や「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など、時代を越えて愛されるキャラクターたちのバラエティ豊かなグッズが勢揃いします。

「Disney THE MARKET」初登場となるブランドもあわせ、会場で、購入できるグッズの一部を紹介していきます。

会場限定「トートバッグ・キーホルダー」

トートバッグ 1,980円

松坂屋名古屋店限定グッズとして、トートバッグとキーホルダーが登場!

レトロ感ある、パイカットアイの「ミッキーマウス」が、緑色でデザインされています。

にっこりと笑う「ミッキーマウス」の表情もポイント。

”NAGOYA”の文字もあしらわれた、ここでしか手に入らないグッズです。

キーホルダー 880円(税込)

『Disney THE MARKET』 イベント限定商品

『Disney THE MARKET』 イベント限定商品は、「魔法」をテーマにした新グッズが中心。

ディズニー映画『ファンタジア』内の短編『魔法使いの弟子』の「ミッキーマウス」をはじめ、

イベントアートのグッズ。

推しカラーの洋服とステッカーで自分だけが作れる!)「ONLY FOR YOU!ぬいぐるみ」

など100種類以上の限定グッズが販売されています。

など100種類以上の限定グッズが販売されています。

やのまん シルエットパズル

やのまんのその名の通りキャラクターの形そのままに組み上がる「ジグソーパズル シルエット」

Disney THE MARKET限定のゴールド仕様の「ミッキーマウス」が販売されています。

他にも、ランプシェードパズルなどやのまんならではのジグソーパズルが種類豊富に販売されています。

PGA

Disney THE MARKET限定の『ファンタジア』デザインをはじめ、PGAのスマートフォン関連グッズも盛りだくさん!

Disney THE MARKET限定の『ファンタジア』デザインをはじめ、PGAのスマートフォン関連グッズも盛りだくさん!

会場先行販売商品も展開されています。

ミッキーやティンカー・ベル、デッドプールなど14種!PGA ディズニー「ダイカット ストラップホルダー」 ミッキーやティンカー・ベル、デッドプールなど14種!PGA ディズニー「ダイカット ストラップホルダー」 続きを見る

シルエットで表現したエルサ、ティンカー・ベル、アリス、マリー!PGA ディズニー「ダイカットストラップホルダー」 シルエットで表現したエルサ、ティンカー・ベル、アリス、マリー!PGA ディズニー「ダイカットストラップホルダー」 続きを見る

36種類のキャラクターのイニシャルにホログラムやラメがたっぷり!PGA Premium Style ディズニー「アルファベットチャーム付きストラップ」 36種類のキャラクターのイニシャルにホログラムやラメがたっぷり!PGA Premium Style ディズニー「アルファベットチャーム付きストラップ」 続きを見る

ミッキー・ミニー・プーさん・アリエル・エイリアンのミニチャーム付き!PGA ディズニー「ハンドストラップ」 ミッキー・ミニー・プーさん・アリエル・エイリアンのミニチャーム付き!PGA ディズニー「ハンドストラップ」 続きを見る

会場先行販売商品も展開されています。

シュタイフ

価格84,700円

三越伊勢丹先行販売となる<シュタイフ>のディズニー ライオンキング30周年記念ムファサとシンバ。

や桜色のテディベアを持った「ミッキーマウス」などが販売されています。

八天堂

八天堂のスイーツパンが「Disney THE MARKET」に初登場!

ユニークで愛らしい「ミッキーマウス」のカラフルな3種のパッケージがかわいいミニくりーむパン(ミルク・ストロベリー・チョコレート)

「チップ&デール」デザインの、くりーむパンフレンチトースト風。

はちみつくりーむパンが販売されています。

持ち歩きしたくなる保冷バッグセットも!八天堂店舗 ディズニー『くまのプーさん』はちみつくりーむパン 持ち歩きしたくなる保冷バッグセットも!八天堂店舗 ディズニー『くまのプーさん』はちみつくりーむパン 続きを見る

NARUMI

鳴海製陶「NARUMI」のボーンチャイナが「Disney THE MARKET」先行で登場!

愛知県で1946年に創業した「NARUMI」

洗練された「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされた食器類が販売されています。

GAP

ギャップの【Gap x Disney コレクション】コーナー。

「Disney THE MARKET」のために作られた、エクスクルーシブも並びます。

会場には他にも、『ディセンダント』のポストカードや

アクリルスタンドなども販売されています。

会場デコレーション

クリスマスイブまでの開催となる「Disney THE MARKET in 松坂屋名古屋店」

「ベイマックス」や

ディズニー映画『アナと雪の女王』のダブルヒロイン「アナ」と「エルサ」

ディズニー/ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズの主人公「ウッディ」

『STAR WARS(スター・ウォーズ)』シリーズ『マンダロリアン』に登場している人気キャラクター「グローグー」

『スパイダーマン ホームカミング』デザインの「スパイダーマン」などもクリスマスデコレーションで彩られています☆

「魔法」をテーマにした新グッズを中心に、イベント限定グッズや会場限定グッズなどが勢揃い!

クリスマスイブまでの開催なので、プレゼントにもおすすめです☆

「Disney THE MARKET in 松坂屋名古屋店」は、2024年12月11日(水) 〜 2024年12月24日(火)まで開催です☆

