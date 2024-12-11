£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£³»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï¾®Éý°Â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°10Æü¡ÊNY»þ´Ö13:15¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö03:15¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44375.18¡Ê-26.75¡¡-0.06%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19744.41¡Ê+7.72¡¡+0.04%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39625¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+225¡¡+0.57%¡Ë
²¤½£³ô¼°10Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8280.36¡Ê-71.72¡¡-0.86%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 20329.16¡Ê-16.80¡¡-0.08%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7394.78¡Ê-85.36¡¡-1.14%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.153¡Ê+0.029¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.228¡Ê+0.027¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.414¡Ê+0.028¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.293¡Ê+0.026¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.122¡Ê+0.001¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.323¡Ê+0.053¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.026¡Ê-0.011¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.139¡Ê-0.061¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.064¡Ê0.000¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.76¡Ê+0.39¡¡+0.57%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2719.70¡Ê+33.90¡¡+1.26%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á94752.94¡Ê-2182.10¡¡-2.25%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á14401499¡Ê-331657¡¡-2.26%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44375.18¡Ê-26.75¡¡-0.06%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19744.41¡Ê+7.72¡¡+0.04%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39625¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+225¡¡+0.57%¡Ë
²¤½£³ô¼°10Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 8280.36¡Ê-71.72¡¡-0.86%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 20329.16¡Ê-16.80¡¡-0.08%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7394.78¡Ê-85.36¡¡-1.14%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.153¡Ê+0.029¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.228¡Ê+0.027¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.414¡Ê+0.028¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.293¡Ê+0.026¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.122¡Ê+0.001¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.323¡Ê+0.053¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.026¡Ê-0.011¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.139¡Ê-0.061¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.064¡Ê0.000¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.76¡Ê+0.39¡¡+0.57%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2719.70¡Ê+33.90¡¡+1.26%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á94752.94¡Ê-2182.10¡¡-2.25%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á14401499¡Ê-331657¡¡-2.26%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì