£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£²»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï²£¤Ð¤¤¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï¿¤ÓÇº¤à¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°10Æü¡ÊNY»þ´Ö12:04¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:04¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44401.90¡Ê-0.03¡¡0.00%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19767.65¡Ê+30.96¡¡+0.16%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39560¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+160¡¡+0.41%¡Ë
²¤½£³ô¼°10ÆüGMT17:04
±ÑFT100¡¡ 8280.36¡Ê-71.72¡¡-0.86%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 20329.16¡Ê-16.80¡¡-0.08%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7394.78¡Ê-85.36¡¡-1.14%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.164¡Ê+0.039¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.234¡Ê+0.033¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.417¡Ê+0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.290¡Ê+0.024¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.122¡Ê+0.001¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.323¡Ê+0.053¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.036¡Ê-0.001¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.139¡Ê-0.061¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.064¡Ê0.000¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.95¡Ê+0.58¡¡+0.85%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2715.10¡Ê+29.30¡¡+1.09%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á95839.88¡Ê-1095.16¡¡-1.13%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á14571495¡Ê-166497¡¡-1.14%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡44401.90¡Ê-0.03¡¡0.00%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡19767.65¡Ê+30.96¡¡+0.16%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡39560¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+160¡¡+0.41%¡Ë
²¤½£³ô¼°10ÆüGMT17:04
±ÑFT100¡¡ 8280.36¡Ê-71.72¡¡-0.86%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 20329.16¡Ê-16.80¡¡-0.08%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 7394.78¡Ê-85.36¡¡-1.14%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.164¡Ê+0.039¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.234¡Ê+0.033¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.417¡Ê+0.031¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.290¡Ê+0.024¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.122¡Ê+0.001¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.323¡Ê+0.053¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.036¡Ê-0.001¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.139¡Ê-0.061¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.064¡Ê0.000¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª1 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á68.95¡Ê+0.58¡¡+0.85%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á2715.10¡Ê+29.30¡¡+1.09%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á95839.88¡Ê-1095.16¡¡-1.13%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
£±¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡á14571495¡Ê-166497¡¡-1.14%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì